Fenerbahçe'den derbi mesaisi

Galatasaray ile hafta sonunda kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.



Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan çalışmaya Fenerbahçe Futbol Okulları öğrencileri de geldi.

Öte yandan AA'nın haberine göre salon çalışmasında dizinde ağrı hisseden Soldado, sahaya çıkarılmadı.

Antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyetle fotoğraf çektirip çiçek veren öğrenciler, antrenmanı da takip etti. İlk yarım saati basına açık olarak yapılan idmanda ısınma ve top kapma çalışması yapan sarı-lacivertliler, antrenmanın son bölümünde ise Galatasaray maçının taktiği üzerine çalıştı. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarını devam ettirecek.

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Roberto Soldado