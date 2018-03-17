Fenerbahçe- Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Sarı-lacivertliler, 1999'dan bu yana evinde kaybetmediği Galatasaray karşısında hem 19 yıllık serisini sürdürmek hem de arasındaki puan farkını 3'e düşürmenin peşinde. Ligin lideri Galatasaray ise Fatih Terim yönetiminde yıllar süren galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkarken aynı zamanda liderliğini de sürdürmek istiyor. Tüm Türkiye'nin gözlerini çevirdiği derbi öncesinde Fenerbahçe taraftarları da görsel bir şova imza attı.

Sarı-lacivertlilerin yaptığı koreografide "Kaderinden kaçamazsın" ifadeleri yer aldı. Kale arkasında yapılan çalışmada da elinde aslan tutan bir Fenerbahçe taraftarı temsil edildi ve yanlarında 99 ile 18 yılları yazıldı. Kale arkasındaki koreografide ayrıca "Fenerbahçe tarafından yönetiliyor" ifadeleri de yer aldı.