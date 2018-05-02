Kanarya'da sezonun büyük kısmını sakat olarak geçiren Vincent Janssen’in geleceği belirsizliğini koruyor.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Tottenham henüz yıldız futbolcu için yeni sezona dair kararını vermezken, Sarı-Lacivertliler, İngiliz kulübüne şimdiden bir yıl daha kiralama teklifini sundu. İstanbul’a alışan Janssen, Tottenham’ın kadroda düşünmemesi halinde kalmaya sıcak bakıyor. Bu görüşünü kulübüne de bildirdi. Şimdi taraflar, Tottenham teknik direktörü Pochettino‘nun vereceği karara odaklandı. Arjantinli teknik adamın sezon öncesi kampından sonra karar vermeyi düşündüğü öğrenildi.

SIRALAMA DA ÖNEM TAŞIYOR

Bu arada Janssen’in durumu Fenerbahçe’nin Avrupa arenasındaki yerine göre de daha netlik kazanmış olacak. Sarı-Lacivertliler önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanması halinde ise Janssen’e bir yıl daha Fenerbahçe forması giymesi ihtimalinin çok daha fazla artacağı ifade edildi.