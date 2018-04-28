Fenerbahçe'de zorlu Kasımpaşa maçı için geri sayım başladı...

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler bu maçı da kayıpsız atlatarak yarınki derbiden çıkacak sonucu beklemeye başlayacak. Bunun için de teknik direktör Aykut Kocaman, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde dün oyuncularıyla bir toplantı yaparak öncelikli olarak kendi maçlarına konsantre olmalarını istedi. Tecrübeli çalıştırıcı Kasımpaşa’nın ligin en iyi top oynayan takımlarından biri olduğunun altını çizerek oyuncularına yaptığı uyarılarda, “Özellikle de kendi sahalarında başarılı bir performansları var. Hızlı atağa kalkıp sonuç alıyorlar. Çok dikkatli olmalıyız. Bunun için derbiyi bir kenara bırakın önce biz kendi maçımızı kazanalım” dedi.

‘TELAFİ ETMİŞ OLACAĞIZ’

Teknik direktör Aykut Kocaman uyarılarını şöyle sürdürdü: Kalan maçlarımız içerisinde en az bir deplasman galibiyeti daha alırsak çok iyi bir puana ulaşmış olacağız. İçerideki kaybettiğimiz puanları bir nebze olsun telafi etmiş oluruz. Rakiplerimiz de bu hafta puan kaybedecek. Eğer biz Kasımpaşa engelini kayıpsız geçersek zirveye kocaman bir adım atmış olacağız.