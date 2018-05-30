Fenerbahçe’de Aykut Kocaman bilmecesi sürüyor.

Fanatik'in haberine göre; başarılı teknik adam, sezon sonunda, seçimli genel kurul öncesi adayların önünü açmak için istifa edeceğini söylemişti. Aziz Yıldırım da bunu dile getirdi.

Ancak kongreye 3 gün kala, Aykut Kocaman’dan bu yönde bir hamle gelmedi. Kocaman istifa etse bile, Yıldırım’ın seçilmesi halinde görevine devam edecek.