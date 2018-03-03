Fenerbahçe yönetimi Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören ve olayların büyümesine neden olan Ricardo Quaresma’ya verilecek olan cezayı yakından takibe geçti...
Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Sarı-Lacivertli yöneticiler Vodafone Park’ta özellikle ikinci yarıda Portekizli oyuncunun yaptığı hareketleri tekrar tekrar izledikten sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun nasıl bir karar vereceğini beklemeye başladılar. Bununla ilgili olarak da fikir alışverişinde bulunan yöneticiler Siyah-Beyazlı takımın tecrübeli yıldızına en az 5 maç ceza gelmesi konusunda fikir birliğine vardılar.
''BUNUN TAKİPÇİSİYİZ''
Yöneticiler yaptıkları görüşmeler sonrasında şu ortak konuda birleştiler: Quaresma’nın yaptığı eylemler ictima maddesinden dolayı bir bütün olarak değerlendirilemez. Kesinlikle yaptıkları ayrı ayrı ele alınmalı. Josef’e attığı yumrukta normalde 3 maç ceza alması gerekir. Fakat karşılıklı hareketler olduğu için bu 2’ye düşebilir. Ancak Mehmet Ekici’ye attığı yumrukta ne tahrik var ne de başka bir şey. En az 3 maç da oradan ceza alması gerekiyor. Kısacası Quaresma’nın 5 maçtan az ceza alması skandal olur. Biz bunun takipçisiyiz.
Beşiktaş’ta 5. sezonunu geçiren Ricardo Quaresma, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı 12 maçta toplam 9 kez kartla cezalandırıldı ve 7 sarı, 2 de kırmızı kart gördü.
3 AYRI EYLEMDEN CEZA GELİYOR!
Beşiktaş'ın hırçın yıldızı Ricardo Quaresma’nın Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçındaki 3 ayrı eyleminden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiği öğrenildi. Buna göre Portekizli yıldızın ilk olarak Josef De Souza’ya, ikinci olarak da Mehmet Ekici’ye vurmasından dolayı ceza alması bekleniyor. Üçüncü sevk ise Quaresma’nın gördüğü kırmızı kartın ardından direnerek sahadan çıkmaması ve eylemini sürdürmesi. Bunun neticesinde de toplamda cezanın 4-5 maç arasında çıkabileceği öğrenildi.
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