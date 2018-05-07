Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ve Fenerbahçe Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Program Koordinatörü Müjdat Yetkiner, Dereağzı Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Altyapı projeleriyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mosturoğlu, projenin yakın bir zamanda tanıtımının yapılacağını söyledi.

Projelerinin spor medyasında "Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi" adıyla anılacağını aktaran Mosturoğlu, proje lideriyle 2+3 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti.

Fenerbahçe Kulübünün 2015 yılında bu projeye başladığını ve bunun büyük yatırım gerektirdiğini belirten Mosturoğlu, "Güncel olarak en çok duyduğumuz şey, altyapıyla ilgili scouting çalışması eksikliği olduğu. Proje kapsamında Gebze'de tesis yapılacak. Tesisin adı '3 Temmuz Futbol Akademisi' olacak." ifadelerini kullandı.

Proje liderinin Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bu sistemi daha önce sunduğunu ancak TFF'nin bununla ilgilenmediğini aktaran Mosturoğlu, şöyle devam etti:

"TFF bu işe sıcak bakmadığı için Fenerbahçe yapıyor. İstanbul'da bir veri merkezi oluşturulacak. Bu sertifikalar TFF tarafından olsa dahi, akademinin standardını sağlayamıyorsa bu sistem içerisinde yer alamayacak. Türkiye'nin her yerindeki futbol okullarından online veri akışı sağlanacak. Akademiden sertifika alamamış kişi görev yapamayacak. Ligde üst sıralardaki takımların yıllardan beri istediği bir rezerv lig gerçeği var. TFF, bu isteği yıllardır hiçbir şekilde değerlendiremedi. TFF'nin il karmaları var ama seçerek yapıyor, eğitim vermiyor. Bu projede ise bir temel eğitim verilmesi gerekiyor."

"BU KULÜBÜN PROJESİ, SEÇİM PROJESİ DEĞİL"

Şekip Mosturoğlu, altyapı projesinin seçimle alakalı bir durum olmadığını vurguladı.

Proje liderini, Dünya Kupası'nın ardından açıklayacaklarını belirten Mosturoğlu, şunları aktardı:

"Bizim kendisinden beklentimiz Türkiye'nin ve Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarını karşılaması. Onun fikri, 81 milyonluk ülkeden milyonlarca yeteneğin çıkacağı yönünde. Müjdat hoca ve ekibiyle bir program çıkaracaklar. Proje liderinin yetiştirdiği 3 jenerasyon var. Neredeyse hepsi Avrupa'nın en iyi liglerinde oynuyor. Kendisiyle 2 yıldır irtibat halindeyiz. Öncelikli tercihimiz kendi insan kaynağımız ama gerekli görülürse hoca takviyesi de yapılacaktır. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki bu, kulübün projesidir, seçim projesi değil. Kulüp projesi olduğu için de geçmişi olan bir proje. Bence seçimden sonra kim başkan olursa olsun bu projeyi yürütür."

Altyapı tesisinin yaklaşık 200 dönümlük bir arazi üzerine yapılacağının altını çizen Mosturoğlu, "İki tesisimizin (Samandıra ve Dereağzı) geliştirilmesi yeni sezona kadar yetiştirilecek. 4 tane çim sahamız olacak. Proje lideri böyle istiyor. Bugünkü imkanlar genişleyecek. Üst yapıyla ilgili teknik donanımlara ihtiyaç var. Bu, Türkiye'de sadece federasyonda var." diye konuştu.

"PİLOT TAKIM PROJENİN ÖNEMLİ PARÇALARINDAN BİRİ"

Şekip Mosturoğlu, altyapı projesinin önemli parçalarından birinin pilot takım olduğunu belirtti.

Pilot takım konusunda profesyonel liglerde bulunan 2 ekiple görüşme halinde olduklarını ve bir takımla yüzde 99 anlaştıklarını vurgulayan Mosturoğlu, şunları söyledi:

"Bu kulübün tesisleri akademi standardında olmadığı için oyuncular antrenmanları Dereağzı'nda yapacak. Sahaları çimlendirilecek, seyir kalitesi yükseltilecek ve takımımız bütün maçlarını o ilçede yapacak. Trakya'da 2 takımla görüşüyoruz. Amacımız bu kulüpleri Spor Toto 1. Lig'e çıkarmak ve orada kalmasını sağlamak. Pilot takım projenin önemli parçalarından biri. Tabii hocalar her ligde bir takım istiyor. Nihai hedefimiz 3-5 takıma ulaşmak. Tabii bir avantajımız da Fenerbahçe Üniversitesi. İş ve insan gücünü kendi üniversitemizden karşılayacağız. Bu proje, Fenerbahçe Üniversitesinden yetişmiş insan gücüyle süren bir proje olacak."

"A TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLERİ BU EKOLE UYGUN OLACAK"

Şekip Mosturoğlu, projenin hayata geçmesiyle, bundan sonra A takımda görev yapacak teknik direktörlerin bu ekole uygun olacağını ifade etti.

A takımda görev yapacak teknik direktörü, proje lideri ve sistemin belirleyeceğini vurgulayan Mosturoğlu, "A takım teknik direktörleri bu ekole uygun olacak. Takım ve transfer planlamasını hep birlikte yapacaklar. Projenin önemli parçalarından biri kişisel eğitim. Jenerasyona uygun öncelikler ve bunları karşılamak söz konusu, lider bunu önemsiyor. Fenerbahçe Evleri de bu projeyle ilgili. Bir diğer önemli husus da futsal takımının kurulması. Proje liderimiz ona yatırım yapılmasını istiyor. Ayrıca sisteme dahil olmak isteyen okullarla iş birliği yapılacak. Milli Eğitim ile görüştük. Önümüzdeki sene başlayacağız. Gerek A takıma yükselecek gerekse Fenerbahçe'ye para kazandıran çocukların seçicileri ve okulları gelirden pay alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı, UEFA Finansal Fair Play için futbolcu havuzunun genişletilmesinin önemine değinerek şunları kaydetti:

"İnşaat harici yatırımı 2 veya 3 katına çıkartmamız gerekiyor. 2 milyon dolar civarında, bunu 6-7 milyon dolara çıkarmamız gerekiyor. İlk ürünlerin alınması 2 yıl gerektiriyor. 2 yıl içinde bu sistemde altyapıdan A takıma futbolcu mutlaka kazandırılacak. Bizim modelimiz Real Madrid gibi. Altınordu modeli, bu sistemin çok ufak bir şekli. Bu proje, birkaç tane Altınordu projesi. Bizimkinin ekonomik çapını ancak Real Madrid ile kıyaslayabiliriz. Dolayısıyla biz hem yarışacağız hem de üreteceğiz. Altınordu'yu Süper Lig'de hiç görmedik. Süper Lig'in ekonomik gerçekleri var. Hem yarışmak hem üretmek zor. Bana kalırsa Altınordu yarışma tarafında zorlanır."

YETKİNER: BU DELİ BİR PROJE

Fenerbahçe Kulübü Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Program Koordinatörü Müjdat Yetkiner, büyük bir projenin uygulamaya konulacağını söyledi.

Proje için Avrupa'nın önemli kulüplerine giderek gözlem yaptıklarını aktaran Yetkiner, şöyle konuştu:

"Bunu ancak Aziz Yıldırım gibi bir reis yapar. Bu deli bir proje. Bitmesi ancak 3-4 sene alır. Biz Fenerbahçe'yiz, bu tesisi yapmamız lazım. Bunu yaptığımız zaman bütün sorunları halledeceğimize inanıyoruz. Pilot takım uygulamasını yapmamız gerekiyor. Biz bunu hem Fatih Terim hem de Tolunay Kafkas ile tartıştık. Biz 19 ve 21 yaş liglerini oynamak istemiyoruz. 9-10 sene yatırım yaptığımız futbolcuyu kaybetmek istemiyoruz, o pilot takımda oynatmak istiyoruz. Hem dünyada hem de Avrupa'da A takımda oynama yaşı 17. O sebeple pilot takıma ihtiyacımız var."