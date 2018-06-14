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Morelos'la daha önce Beşiktaş'ın da ilgilendiği belirtilmişti. Siyah Beyazlılar'ın da önce Negredo ve Vagner Love gibi oyuncuların maliyetlerinden kurtulup daha sonra böyle bir transfer harekatına girişmeleri bekleniyor. (Fanatik)