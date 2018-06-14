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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (14 Haziran 2018)

14.06.2018 - 12:22 | Güncelleme:

Fenerbahçe'de son transfer gelişmeleri... Transferde harekete geçen Fenerbahçe'nin listesinde Barcelona'da 3 futbolcu var. Comolli'nin 10 numaraya düşündüğü isim ise Chelsea'den...

  • 1 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (14 Haziran 2018) Barcelona'dan 3 yıldız listede
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    BARCELONA'DAN 3 YILDIZ

     

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Comolli'nin imza töreninde transferle ilgili "Barcelona'da ilgilendiğimiz oyuncular var. Tüm imkanlarımızı, ilişkilerimizi kullanmak zorundayız" demişti.

  • 2 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (14 Haziran 2018) Barcelona'dan 3 yıldız listede
    2 | 24

    Sarı-Lacivertli ekibin ilgilendiği üç Barçalı ortaya çıktı. Fenerbahçe, savunma hattına ilk transferini yapmak için harekete geçiyor.

  • 3 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (14 Haziran 2018) Barcelona'dan 3 yıldız listede
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    Bununla ilgili İspanyol Sport Gazetesi, sürpriz bir şekilde Sarı-Lacivertlilerin Barça'nın Kolombiyalı stoperi Yerry Mina için Fenerbahçe'nin girişimlerde bulunduğunu yazdı.

     

  • 4 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (14 Haziran 2018) Barcelona'dan 3 yıldız listede
    4 | 24

    Comolli'nin raporu doğrultusunda ilgi duyulan diğer iki isim Paco Alcacer ve Thomas Vermaalen.

  • 5 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (14 Haziran 2018) Barcelona'dan 3 yıldız listede
    5 | 24

    Listede Barcelona'nın kiralık ya da bonservisiyle göndermeyi planladığı İspanyol forvet Paco Alcacer ilk sırada yer alıyor.

  • 6 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (14 Haziran 2018) Barcelona'dan 3 yıldız listede
    6 | 24

    Comolli, 24 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için önümüzdeki günlerde temasa geçecek. Golcü futbolcunun daha fazla forma giyerek kendini gösterebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

  • 7 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (14 Haziran 2018) Barcelona'dan 3 yıldız listede
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    Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan İspanyol golcü Soldado da Alcacer ile ilgili Comolli'ye olumlu yönde rapor verdi. (Akşam)

     

  • 8 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (14 Haziran 2018) Barcelona'dan 3 yıldız listede
    8 | 24

    BUVAC'LA ANLAŞMA TAMAM

     

    Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için geri sayıma geçildi... Sarı- Lacivertliler, Boşnak teknik adam Zeljko Buvac ile prensipte anlaştı.

  • 9 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (14 Haziran 2018) Barcelona'dan 3 yıldız listede
    9 | 24

    Fenerbahçe'ye 'Evet' diyen tecrübeli teknik adam, Sportif Direktör Damien Comolli'den gelecek haberi bekliyor. Fransız futbol adamının Aykut Kocaman'la da her gün görüştüğü öğrenildi. (Takvim)

  • 10 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (14 Haziran 2018) Barcelona'dan 3 yıldız listede
    10 | 24

    FORVETE MORELOS

     

    Fenerbahçe yeni sezonda yepyeni ve genç bir kadro kurmanın hazırlıklarına erkenden başladı.

  • 11 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (14 Haziran 2018) Barcelona'dan 3 yıldız listede
    11 | 24

    Sarı Lacivetliler'de ilk hedef Glasgow Rangers'in Kolombiyalı forveti Alfredo Morelos oldu.

  • 12 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (14 Haziran 2018) Barcelona'dan 3 yıldız listede
    12 | 24

    Geçen sezon 1,2 milyon euroya Helsinki'den transfer edilen Morelos sezon boyunca 43 maçta 18 gol attı, 8 de asist yaptı. Devre arası Çin takımlarının da ısrarla istediği 21 yaşındaki Kolombiyalı'yı Rangers satmama kararı almıştı. 

  • 13 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (14 Haziran 2018) Barcelona'dan 3 yıldız listede
    13 | 24

    Devre arası Çin takımlarının da ısrarla istediği 21 yaşındaki Kolombiyalı'yı Rangers satmama kararı almıştı. 7 milyon euroluk bonservis bedeline rağmen İskoçlar oyuncularını ısrarla göndermemişlerdi. 

  • 14 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (14 Haziran 2018) Barcelona'dan 3 yıldız listede
    14 | 24

    Mart ayında sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan Morelos konusunda Fenerbahçe için en büyük engel bonservis bedeli...

  • 15 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (14 Haziran 2018) Barcelona'dan 3 yıldız listede
    15 | 24

    Steven Gerrard'ın da Morelos'un satılmasını istemediği belirtilirken Sarı Lacivertliler'in transferi gerçekleştirmesinin ancak yüksek bir bonservis bedeliyle mümkün olabileceği yorumları yapılıyor.

  • 16 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (14 Haziran 2018) Barcelona'dan 3 yıldız listede
    16 | 24

    Hatırlanacağı üzere hem başkan Ali Koç hem de sportif direktör Comolli harcamalar konusunda çok fazla açılmayacaklarını ve medyada yer alan yüksek bedelli transferlere çok fazla itibar edilmemesini belirtmişlerdi.

  • 17 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (14 Haziran 2018) Barcelona'dan 3 yıldız listede
    17 | 24

    Fenerbahçe'nin Morelos için girişimleri olsa da Rangers'ın satmama kararına karşı Comolli çok fazla ısrarcı olmayacak ve şartlar zorlanmayacak. 

  • 18 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (14 Haziran 2018) Barcelona'dan 3 yıldız listede
    18 | 24

     

    Morelos'la daha önce Beşiktaş'ın da ilgilendiği belirtilmişti. Siyah Beyazlılar'ın da önce Negredo ve Vagner Love gibi oyuncuların maliyetlerinden kurtulup daha sonra böyle bir transfer harekatına girişmeleri bekleniyor. (Fanatik)

  • 19 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (14 Haziran 2018) Barcelona'dan 3 yıldız listede
    19 | 24

    10 NUMARA CHELSEA'DEN

     

    Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli'nin transfer listesi şekillenmeye başladı. Fransız futbol adamının 10 numara adayları arasında Chelsea'nin genç Sırp yıldızı Danilo Pantic ön plana çıktı.

  • 20 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (14 Haziran 2018) Barcelona'dan 3 yıldız listede
    20 | 24

    Comolli, Chelsea ile olan iyi ilişkilerini kullanarak 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

  • 21 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (14 Haziran 2018) Barcelona'dan 3 yıldız listede
    21 | 24

    Fransız sportif direktör, yeni teknik direktörü belirler belirlemez Danilo Pantic için girişimleri hızlandıracak.

     

  • 22 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (14 Haziran 2018) Barcelona'dan 3 yıldız listede
    22 | 24

    21 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile olan sözleşmesi 2019'da bitiyor. İngiliz Kulübü genç oyuncunun sözleşmesini uzatarak bir başka takıma kiralamayı düşünüyor.

  • 23 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (14 Haziran 2018) Barcelona'dan 3 yıldız listede
    23 | 24

    Pantic, geçen sezonu Partizan'da kiralık olarak geçirdi ve oynadığı 46 maçta 5 gol atarken, 11 asist yaptı.

  • 24 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (14 Haziran 2018) Barcelona'dan 3 yıldız listede
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    Sırp oyuncu bu performansla takımının en iyi oyuncusu seçildi. Partizan da Sırp orta sahayı yeniden kiralamayı planlıyor. (Akşam)

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Yorumlar 1
  • Misafir 52 dakika önce
    İnşallah Hayırlısı olur artık transferden ve hocadan yüzümüz güler inşallah.
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