BARCELONA'DAN 3 YILDIZ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Comolli'nin imza töreninde transferle ilgili "Barcelona'da ilgilendiğimiz oyuncular var. Tüm imkanlarımızı, ilişkilerimizi kullanmak zorundayız" demişti.
Sarı-Lacivertli ekibin ilgilendiği üç Barçalı ortaya çıktı. Fenerbahçe, savunma hattına ilk transferini yapmak için harekete geçiyor.
Bununla ilgili İspanyol Sport Gazetesi, sürpriz bir şekilde Sarı-Lacivertlilerin Barça'nın Kolombiyalı stoperi Yerry Mina için Fenerbahçe'nin girişimlerde bulunduğunu yazdı.
Comolli'nin raporu doğrultusunda ilgi duyulan diğer iki isim Paco Alcacer ve Thomas Vermaalen.
Listede Barcelona'nın kiralık ya da bonservisiyle göndermeyi planladığı İspanyol forvet Paco Alcacer ilk sırada yer alıyor.
Comolli, 24 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için önümüzdeki günlerde temasa geçecek. Golcü futbolcunun daha fazla forma giyerek kendini gösterebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan İspanyol golcü Soldado da Alcacer ile ilgili Comolli'ye olumlu yönde rapor verdi. (Akşam)
BUVAC'LA ANLAŞMA TAMAM
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için geri sayıma geçildi... Sarı- Lacivertliler, Boşnak teknik adam Zeljko Buvac ile prensipte anlaştı.
Fenerbahçe'ye 'Evet' diyen tecrübeli teknik adam, Sportif Direktör Damien Comolli'den gelecek haberi bekliyor. Fransız futbol adamının Aykut Kocaman'la da her gün görüştüğü öğrenildi. (Takvim)
FORVETE MORELOS
Fenerbahçe yeni sezonda yepyeni ve genç bir kadro kurmanın hazırlıklarına erkenden başladı.
Sarı Lacivetliler'de ilk hedef Glasgow Rangers'in Kolombiyalı forveti Alfredo Morelos oldu.
Geçen sezon 1,2 milyon euroya Helsinki'den transfer edilen Morelos sezon boyunca 43 maçta 18 gol attı, 8 de asist yaptı. Devre arası Çin takımlarının da ısrarla istediği 21 yaşındaki Kolombiyalı'yı Rangers satmama kararı almıştı.
Devre arası Çin takımlarının da ısrarla istediği 21 yaşındaki Kolombiyalı'yı Rangers satmama kararı almıştı. 7 milyon euroluk bonservis bedeline rağmen İskoçlar oyuncularını ısrarla göndermemişlerdi.
Mart ayında sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan Morelos konusunda Fenerbahçe için en büyük engel bonservis bedeli...
Steven Gerrard'ın da Morelos'un satılmasını istemediği belirtilirken Sarı Lacivertliler'in transferi gerçekleştirmesinin ancak yüksek bir bonservis bedeliyle mümkün olabileceği yorumları yapılıyor.
Hatırlanacağı üzere hem başkan Ali Koç hem de sportif direktör Comolli harcamalar konusunda çok fazla açılmayacaklarını ve medyada yer alan yüksek bedelli transferlere çok fazla itibar edilmemesini belirtmişlerdi.
Fenerbahçe'nin Morelos için girişimleri olsa da Rangers'ın satmama kararına karşı Comolli çok fazla ısrarcı olmayacak ve şartlar zorlanmayacak.
Morelos'la daha önce Beşiktaş'ın da ilgilendiği belirtilmişti. Siyah Beyazlılar'ın da önce Negredo ve Vagner Love gibi oyuncuların maliyetlerinden kurtulup daha sonra böyle bir transfer harekatına girişmeleri bekleniyor. (Fanatik)
10 NUMARA CHELSEA'DEN
Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli'nin transfer listesi şekillenmeye başladı. Fransız futbol adamının 10 numara adayları arasında Chelsea'nin genç Sırp yıldızı Danilo Pantic ön plana çıktı.
Comolli, Chelsea ile olan iyi ilişkilerini kullanarak 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.
Fransız sportif direktör, yeni teknik direktörü belirler belirlemez Danilo Pantic için girişimleri hızlandıracak.
21 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile olan sözleşmesi 2019'da bitiyor. İngiliz Kulübü genç oyuncunun sözleşmesini uzatarak bir başka takıma kiralamayı düşünüyor.
Pantic, geçen sezonu Partizan'da kiralık olarak geçirdi ve oynadığı 46 maçta 5 gol atarken, 11 asist yaptı.
Sırp oyuncu bu performansla takımının en iyi oyuncusu seçildi. Partizan da Sırp orta sahayı yeniden kiralamayı planlıyor. (Akşam)
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