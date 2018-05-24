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Fransız ekibi St. Etienne ile sözleşmesi sona eren genç futbolcu için daha önce temaslarda bulunan sarı-lacivertlilerin, bu oyuncudan vazgeçmediği ve şartları zorlayacağı kaydedildi. Bu sezon St. Etienne formasıyla 34 lig maçına çıkan Fransız futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 kez gol sevinci yaşadı, 8 de asist yaptı.