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Fener yönetimi de bu sözler üzerine takımın savunmasına liderlik edebilecek isim üzerinde yoğunlaştı. M.City'nin kadrosunda bulunan Mangala ile Porto'da söşleşmesi biten Ivan Marcano üzerine yoğunlaştı. Mangala ile görüşmeler daha eski olduğu için Fransız stoper transfere daha yakın. Marcano için Roma ve Marsilya gibi rakipler var. Fenerbahçe imza parasını yüksek tutmak zorunda. (Takvim)