3 | 23

OZAN TUFAN ZORDA

23 yaşındaki orta saha oyuncusu ligin son haftasında ayak bileğinden sakatlandı. Sahalara dönmesi sezon başını bulacak olan Ozan Tufan’ın başka bir takıma transfer olma hayali de suya düştü. Menajeri uzun süredir kulüp aramasına rağmen henüz hiçbir talip çıkmadı. Ozan, Aykut Kocaman’ın da planları arasında yer almıyor. Bu nedenle iyileşse bile forma şansı bulması zor. Genç futbolcunun en az yarım sezon daha kaçırması muhtemel görünüyor. (Fanatik)