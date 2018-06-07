Dünyaca ünlü sportif direktör Damien Comolli'nin Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gelmesi, gözleri transfere çevirdi...
Comolli'yi yıllarca yakından takip eden Daily Star gazetesi muhabiri Simon Mullock ve Ouest France gazetesi muhabiri Nicolas Mangeard, ses getirecek açıklamalarda bulundu.
Damien Comolli'nin Arsenal, Tottenham ve Liverpool'da çok başarılı işlere imza atacağının altını çizen İngiliz gazeteciye "Comolli, Fenerbahçe'ye hangi teknik dikektörü getirebilir?" sorusu yöneltildi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre "Teknik direktör olarak kafasındaki isim Juande Ramos olur. Çünkü Tottenham'da birlikte çok uyumlu çalıştılar."
"Ayrıca Ramos iki yıldır boşta ve dinlendi. Yeniden büyük başarılara imza atmak için Fenerbahçe'ye seve seve gelir" cevabını verildi.
İngiliz muhabir Mullock'a 'Peki Comolli, futbolcu olarak Fenerbahçe'ye kimleri getirebilir?' diye soruldu.
Daily Star gazetesi muhabiri Mullock, "Comolli, futbolcu seçimlerinde, yani transferde hedefi her zaman tam 12'den vurur. Transfer ajandası çok geniştir."
"
Yıldızları ikna etme konusunda tam bir kurttur. Schalke'den Konoplyanka, Milan'dan Nikola Kalinic olabilir" yanıtını verdi.
St. Etienne şehrinin de içinde bulunduğu Lorie bölgesinde yayınlanan Ouest France gazetesinden muhabir Nicolas Mangeard'a da Comolli'ye de Fenerbahçe'yle ilgili sorular yöneltildi.
Özellikle Fenerbahçe'ye hangi futbolcuları transfer edebileceği ile ilgili bilgiler alındı.
Muhabir Mangeard, "Chelsea'de tutunamayan ama kaliteli bir stoper olan Kurt Zouma, Wolfsburg'da düşüşe geçen Josuha Guilavongui isimlerini verebilirim" dedi.
JORGE JESUS VE LUIS ENRIQUE KAÇTI, ROTA LÖW!
Fenerbahçe ile adı anılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına gitti.
63 yaşındaki çalıştırıcı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Tüm kariyerini ülkesi Portekiz'de geçiren Jesus; Vitoria Guimaraes, Braga, Benfica gibi takımlarda görev yaptı. Jesus son olarak Sporting Lizbon'un başındaydı.
LUIS ENRIQUE CHELSEA'YE!
Fotomaç'ta yer alan habere göre Ali Koç'un teklif yaptığı belirtilen Barcelona'nın eski teknik direktörü Luis Enrique de Chelsea yolunda...
Yahoo Sports, İspanyol teknik adamın, Premier Lig ekibi Maviler ile anlaşma sağladığını belirtti. Resmi açıklamanın ise önümüzdeki günlerde yapılacağı dile getirildi.
LÖW FENERBAHÇE'YE GELEBİLİR!
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ali Polat, Almanya'nın hocası Löw'ün Ali Koç'un teklifi halinde Dünya Kupası sonrası F.Bahçe'ye gelebileceğini söyledi. Polat, Löw ile aile dostu.
Löw, 2004 yılından beri Almanya Milli Takımı teknik heyetinde görev yapıyor. 2004 - 2006 yılları arasında Alman Milli Takımı'nda antrenör olarak görev yapan Löw, 2006 yılında beri ise Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörlük görevini yürütüyor.
Almanya Milli Takımı ile bir Dünya Kupası bir de Konfederasyon Kupası kazanan Löw, 2018 Dünya Kupası'ndan sonra Almanya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılıp bir kulüp takımı çalıştırabilir.
Daha önce 1998 - 1999 yılında Fenerbahçe'yi çalıştıran Löw, bu dönemde 8 maçta Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkmıştı ve maç başına 2 puanlık ortalama tutturmuştu.
58 yaşındaki teknik adam kulüp takımları kariyerinde ise bir kez Almanya Kupası'nı kazandı ve Avusturya Ligi'ni de şampiyon olarak tamamladı.
WENGER İÇİN İKNA TURU!
Dün Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştiren yeni sportif direktör Comolli'nin bir numaralı gündem maddesi, teknik direktörü belirlemek. Başkanla yapılan toplantı sonrası Arsene Wenger ismi ön plana çıktı.
Arsenal’da tecrübeli teknik adamla 7 yıl birlikte çalışan Comolli, aynı zamanda vatandaşı olan 68 yaşındaki hocayla İngiltere’de görüşme yapmaya hazırlanıyor.
Wenger’i ikna konusunda Fenerbahçe’nin en büyük yardımcısı, Arsenal’in eski başkanı olan, Ali Koç’un dostu David Dein’den gelecek. 68 yaşındaki çalıştırıcı, mayıs ayının sonunda Dein’in davetlisi olarak Bodrum’a gelmiş ve tatil yapmıştı.
REAL MADRID DE PEŞİNDE!
Arsene Wenger, 22 yıllık Arsenal macerasını noktaladıktan kısa süre sonra yaptığı açıklamada, “Şimdiden futbolu özledim. Fazla uzak kalacağımı sanmıyorum” demişti. Wenger’in adı, Zidane’ın istifası sonrası hoca arayışlarına başlayan Real Madrid ile de anılıyor.
BLANC İÇİN RAKİP CHELSEA!
Wenger’in ardından listenin ikinci sırasında Laurent Blanc’ın adı var. Comolli’nin özellikle çalışmak istediği Fransız teknik adam, 2016 yılında PSG’den ayrıldığından beri takım çalıştırmadı.
Blanc, bu sezon kulübeye geri dönmeye hazırlanıyor. 52 yaşındaki hoca için Fenerbahçe dışında aday yoktu. Ancak dün İngiliz basınında çıkan haberlere göre Chelsea de başarılı teknik adamın peşinde.
Conte’nin geleceğiyle ilgili henüz karar vermeyen Maviler, Sarri ile yapılan görüşmelerden sonuç alamadı. Conte’nin ayrılması halinde yeni hedefin Blanc olduğu kaydedildi. Ancak İngiliz ekibinde, hükümetin kulüp sahibi Abramovich’in vizesini uzatmaması nedeniyle büyük bir belirsizlik hakim.
Transfer çalışmalarına ara verilirken, yapımı planlanan yeni stat projesi de durduruldu. Bu nedenle hızlı hareket edilmesi halinde Fenerbahçe’nin eli güçlü görünüyor.
Laurent Blanc’ın adı 1 sezon önce Galatasaray ile de anılmış ancak takımın başına Tudor getirilmişti.
JOSEF'TEN AYRILIK SİNYALİ!
Sporx'in haberine göre Brezilya'da yetiştiği kulüp olan Vasco'ya dönmek istediğini söyleyen Josef de Souza "Hep açıkça ifade ettim. Eğer 2-3 yıl içinde Brezilya'ya geri dönersem, bu Vasco da Gama olacak. Benim ortaya çıkmamı sağlayan kulüp Vasco. Vasco için iyi şeyler yapamadım, taraftarlara ve kulübe sevgimi onlara göstermek benim hayalim" ifadelerini kullandı.
Başka bir takıma gitmesi durumunda Rio'ya yakın bir takımda olmak istediğini belirten Sambacı, "Futbolda kesin bir mantık yok ve her şey olabilir. Profesyonel olarak konuşmam gerekirse, bir teklif geldiğinde Flamengo, Fluminense ve Botafogo'dan gelmesini isterim. Önceliklerim olduğunu söyledim. Brezilya'ya geri dönersem, Rio'da oynamak isterim çünkü ailem orada" dedi.
Fenerbahçe'nin 8 milyon euro bonservis bedeliyle 2015'te Sao Paulo'dan transfer ettiği Josef, geçen sezon 41 maçta 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
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