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Conte’nin geleceğiyle ilgili henüz karar vermeyen Maviler, Sarri ile yapılan görüşmelerden sonuç alamadı. Conte’nin ayrılması halinde yeni hedefin Blanc olduğu kaydedildi. Ancak İngiliz ekibinde, hükümetin kulüp sahibi Abramovich’in vizesini uzatmaması nedeniyle büyük bir belirsizlik hakim.