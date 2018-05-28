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Bunun için de Kocaman şimdiden yeni sezon için çalışmalarını başlattığı öğrenildi. Bu kapsamda da Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli hocası forvete genç bir oyuncu alınması konusunda talepte bulundu. Kocaman bunu yaparken de adresi her zamanki gibi Fransa oldu.