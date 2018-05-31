HEDEF BACCA!
Aziz Yıldırım’ın, “Yeni sezon için çalışmalarını yapıyor” dediği Aykut Kocaman, forvette hedefini Carlos Bacca olarak belirledi.
Tecrübeli golcü, kiralık oynadığı Villarreal’den Milan’a geri döndü. Ancak Bacca’nın burada kalıcı olmaya hiç niyeti yok.
Ülkesinde basına açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki futbolcu, “Milan’da mutlu değildim. Bu nedenle ayrıldım ve Villarreal’i gittim. Bu kararım sayesinde şu anda Dünya Kupası kadrosunda bulunuyorum” ifadelerini kullandı.
İspanyol ekibi bonservisini almadığı için İtalya’ya dönen Bacca, “Milan’da mutsuz olduğumu herkes biliyor. Burada kalmak istemiyorum” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe, Aykut Kocaman’ın seçimden sonra yola devam etmesi halinde; şu anda başka bir talibi olmayan Kolombiyalı golcüyü kiralamak için hemen harekete geçecek. (Fanatik)
FENERBAHÇE DÜĞMEYE BASTI
Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe yönetimi, seçim sonrası girişimlere hız vermeyi planlıyor...
İlk olarak forvet sıkıntısını gidermek isteyen Sarı-Lacivertliler, Vincent Janssen'le devam etmeyi düşünmüyor. Tottenham Hotspur'un Hollandalı yıldızı birkez daha kiralamayı kabul etmediği belirtiliyor.
KALİTELİ BİR FORVET ARANIYOR!
Fenerbahçe yönetimi bu gelişme sonrası, çok kaliteli bir forveti kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Yönetimin rotayı yine İngiltere'ye çevirdiği ve Leicester'lı İslam Slimani'ye kanca attığı öğrenildi.
NEWCASTLE'DA DA YAPAMADI
Devre arası Beşiktaş'la masaya oturan Cezayirli forvet, ardından kiralık olarak Newcastle'ın yolunu tutmuştu. Newcastle'da da aradığını bulamayan Slimani'nin Ada'dan ayrılmak istediği belirtiliyor.
1 YIL KİRALAMAK İSTİYORLAR
Eğer pazar günkü seçimden Aziz Yıldırım zaferle ayrılırsa, transfer görüşmelerine hemen başlanacak... Fenerbahçe yönetimi, Leicester City ile masaya oturacak ve 1 yıllık kiralama teklifinde bulunacak. (Takvim)
ELJİF ELMAS'A SÜRPRİZ TALİP
Ankaragücü’nde müthiş bir başarı sergileyen İsmail Kartal, Süper Lig’de kalıcı olacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı. 56 yaşındaki teknik adam, eski takımı Fenerbahçe’nin oyuncularına göz dikti. İsmail Kartal, Eljif Elmas’ı kiralamak istediğini kulübe iletti. Yanıt, kongreden sonra verilecek.
MÜNİH İSTEDİ, FENER'DE KALDI
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ilk transfer müjdesini verdi... Başkan, Bayern Münih'in de istediği Ömer Faruk Beyaz'ı profesyonel yaptıklarını belirtip, "3 yıllık sözleşme imzaladık. Zaten kendisi milli takım oyuncusu. Bayern Münih istiyordu ama bizde kaldı" dedi.
YENİDEN EMRE MOR
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bir taraftan seçim hazırlıklarını sürdürüyor, diğer yandan da transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Takımın ihtiyaç duyduğu mevkiler için liste yavaş yavaş uzarken, 1. sıradaki adayın Emre Mor olduğu bilgisine ulaşıldı.
Geçen sezon başında oyuncunun menajerliğini yapan Muzzy Özcan'a "Emre'yi Fenerbahçe'ye getirirsen sana 1 milyon euro" vaadinde bulunan başkan Yıldırım'ın benzer bir teklifte daha bulunduğu kaydedildi.
Buna göre Yıldırım'ın Emre'nin menajerlik haklarını devralan Bektaş Demirtaş'a da haber gönderdiği ve "Çocuğu bize gelmeye ikna et. Herkes mutlu olsun" ifadesini kullandığı bildirildi.
Galatasaray'ın da ilgilendiği 21 yaşındaki orta sahaya bu kez kesin olarak çubuklu formayı giydirmek isteyen Yıldırım'ın seçim sonrası kulübü Celta Vigo ile masaya oturacağı da gelen haberler arasında.
JOSEF İÇİN TEKLİFLER REDDEDİLDİ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı Josef için İngiltere'den gelen teklifleri reddettiği ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin, Brezilyalı Josef için West Ham’dan gelen 12 milyon euro'luk teklifi kabul etmediği öğrenildi.
OZAN TUFAN'A SÜRPRİZ TALİP
Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı. Milli futbolcu ile Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor yakından ilgileniyor. Ozan'ın alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeyi düşündüğü bildirilirken, bunu fırsat bile Karadeniz ekibinin de Ozan'la ilk teması kurduğu kaydedildi.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı'nın istediği isimler arasında ilk sırada olan orta sahayı teknik direktör İbrahim Üzülmez'in de takımında görmek istediği dile getirildi.
FLAŞ BİR İSİM...
Fenerbahçe'de transfer için seçim beklenirken, menajerler kapıyı aşındırmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli takıma son teklif edilen isim Jese Rodriguez...
Real Madrid'de parlayıp iki yıl önce 25 milyon euro'ya Paris Saint Germain'e transfer olan İspanyol yıldız, burada şans bulamayınca önce yarım sezonluğuna Las Palmas'a kiralandı. Geçtiğimiz sezonu ise Stoke City'de geçiren 25 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibi opsiyon hakkını kullanmayınca Fransız ekibe geri döndü.
Menajeri Gine Carvajal'in, geçen sezon da Fenerbahçe'nin radarına giren Jese için sarı-lacivertli kulübe, "Hala istiyorsanız Jese konusunda size yardımcı olabilirim" mesajı gönderdiği belirtildi.
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