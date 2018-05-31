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İspanyol ekibi bonservisini almadığı için İtalya’ya dönen Bacca, “Milan’da mutsuz olduğumu herkes biliyor. Burada kalmak istemiyorum” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe, Aykut Kocaman’ın seçimden sonra yola devam etmesi halinde; şu anda başka bir talibi olmayan Kolombiyalı golcüyü kiralamak için hemen harekete geçecek. (Fanatik)