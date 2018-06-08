KOCAMAN'IN RAPORU
F.Bahçe'deki geleceği merak konusu olan Aykut Kocaman, dün Başkan Ali Koç ile görüştü. Ülker Stadı'na giden Kocaman, takımın durumu ve yeni dönem planlamasıyla ilgili bilgi verdi.
1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kocaman; forvet, stoper, kale ve 8 numara olmak üzere takıma 4 takviye istedi.
Görüşmede "Şampiyon olabiliriz" deyip topu yönetime atan Kocaman, önümüzdeki günlerde yeniden Koç ile bir araya gelecek.
Kocaman'ın yardımcıları da bugün Comolli'ye bir sunum yapacak. Kocaman'ın dünkü raporu ise şöyle:
* Volkan Demirel'le devam edebiliriz. Ama yanına birinci kaleci olabilecek iyi birini almalıyız.
* Solda Hasan Ali'yi zorlayacak bir transfer olabilir. İsmail Köybaşı kalırsa ondan da yararlanabilirim.
* Skrtel'in yanına güçlü bir stoper şart. Roman da alternatif olarak kalmalı.
* Mehmet Topal ve Josef'le devam edeceğim. Şartlar uyarsa bir 8 numara transfer edebiliriz.
* Sağ ve sol kanada gol yüküne destek olacak bir isim gerekli. Valbuena veya Aatıf'tan biri gönderilebilir.
* Janssen bizimle kalsın isterim. Olmazsa bir forvet transferine ihtiyacımız var. (Fotomaç)
TOTTENHAM MODELİ
Fenerbahçe'de 37. Başkan Ali Koç'un başlatacağı yeni dönemde futbol direktörü olarak görev yapacak olan Damien Comolli'nin çalışma programı şimdiden heyecan uyandırıyor.
Kariyerinde 1995 yılından bu yana Arsenal, Liverpool, Tottenham ve St Etienne gibi önemli kulüpler bulunan Comolli, uzun süredir Fenerbahçe ve Türk futbolu üzerinde çalışmalar yapıyor.
Ali Koç'un seçim çalışmalarına başladığı dönemden itibaren hem profesyonel bir ilişki kuran hem de dostluklarını perçinleyen Comolli, yeni bir model yaratmayı hedefliyor.
Başkan Koç'un da tam desteğini alan Fransız futbol adamının daha önce 3 yıl görev yaptığı Tottenham'daki gibi bir modeli sarı-lacivertli takıma monte etmesi bekleniyor.
İki farklı diplomaya sahip olan 46 yaşındaki sportif direktör, hem iyi bir hukukçu hem de aynı zamanda bir teknik ve futbol direktörü.
Üç farklı başlıkta Fenerbahçe'de görev üstlenecek olan Fransız, Tottenham'daki gibi çalışacak.
İşte Damien Comolli'nin yol haritası:
1- Sarı-lacivertli futbol takımının A'dan Z'ye tüm ekipmanlarıyla ilgilenmesi bekleniyor. Sağlık ekibinden, idari kadroya, akademiden, scouting departmanına kadar geniş bir yelpazeden sorumlu olacağı ifade ediliyor.
2- Scouting ve akademi kısmında, keşfedilecek genç yıldızların transferi, sözleşme şartları, imkanları sorumluluklar arasında. Ayrıca mevcut genç takımlardaki yıldızların şartları ve sözleşmeleri de dikkate alınacak.
3- A Takımın transfer politikası, transfer görüşmeleri, teknik direktör ile yapılacak koordinasyon ve sözleşmeler de Damien Comolli'nin çalışma alanları içerisinde bulunuyor. (Milliyet)
PREMIER LİG'DEN 4 GENÇ OYUNCU
Damien Comolli'nin resmen göreve başlamasıyla Premier Lig'den transfer iddiası geldi. Fransız sportif direktörün, Ada'dan 4 genç oyuncuyu Fenerbahçe için radarına aldığı ifade edildi.
Tottenham U-23 takımında forma giyen ABD'li sağ açık Samuel Shashoua
QPR'ın oyun kurucusu Luke Freeman
Middlesborough'nun forveti Britt Assombalonga
Manchester City'nin genç takımında forma giyen Kosovalı orta saha Bersant Celina (Fotomaç)
FENERBAHÇE TOMOVİC'İ GETİRİYOR
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, geçtiğimiz sezonu Chievo'da kiralık olarak tamamlayan Fiorentinalı Nenad Tomovic için Fenerbahçe'nin teklif yaptığını yazdı.
Pedulla, 30 yaşındaki Sırp stoperin Chievo'da kalmak istediğini fakat Fenerbahçe'nin Mor Menekşeler'e oldukça ikna edici bir öneri sunduğunu paylaştı.
2012'den beri Fiorentina'da oynayan Tomovic, hem sağ hem sol stoper olarak görev yapabiliyor.
Sırbistan Milli Takımı'nda 22 kez yer alan tecrübeli savunmacının, transferi halinde vatandaşı Skrtel'le de uyum sorunu çekmeyeceği belirtildi. (Fotomaç)
SKRTEL GİTMEYECEK
Rangers'ın gündeminde yer alan Martin Skrtel'in menajeri Karol Csanto, "Martin, Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl var. Ayrılacağını sanmıyorum. İlginç bir teklif almadıkça İstanbul'da en az bir yıl daha kalacak" dedi. Fenerbahçe'nin transfere kaynak oluşturmak için Skrtel'i satmak istediği ifade ediliyordu. (Fotomaç)
TRABZONSPOR'A BİR ÇALIM DAHA
Geçen sezon başında yine Bordo-Mavili kulübün anlaştığı Guiliano’yu son anda 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, bu kez Fransa’da Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.
Kiralık Neto’nun opsiyonunu kullanmayan, Skrtel’in da takımdan ayrılacak olmasından dolayı transferde önceliği savunmaya veren Fenerbahçe’de, yeni sportif direktörü Damien Comolli’nin Da Silva ile el sıkıştığı ifade edildi.
COMOLLI VE DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ
Fransız basını, Caen ile sözleşmesi bu ay sonu bitecek olan 30 yaşındaki stoperin, önümüzdeki hafta İstanbul’a gelerek Fenerbahçe’ye imza atılacağını yazdı.
Comolli’nin oyuncu havuzunda olan isimlerden olduğu vurgulanan Da Silva’nın, Sarı-Lacivertliler’in Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olmasından dolayı Fenerbahçe’yi seçtiği bildirildi.
30 yaşındaki stoperle Trabzonspor’un yanı sıra St. Etienne ile Montpellier’in de ilgilendiği belirtilen haberde, Comolli’nin yakın ilişkilerini kullanarak transferi noktaladığı kaydedildi.
CaeM'de 4 sezondur forma giyen ve takımın ikinci kaptanlığını yapan 30 yaşındaki stoperin yeni maceralar için kulübünden gelen sözleşme yenileme teklifini kabul etmediği öğrenilirken, Fransız ekibin teknik direktörü Patrice Garande de “Damien bu sezon ligde kalmamıza çok yardımcı oldu. Kalmasını isterdim bize tecrübesiyle çok güç katıyordu ama kendi kararı” ifadelerini kullandı.
Caen formasıyla bu sezon Fransa Ligue 1’de sadece 6 maç kaçırıp 32 maçta görev alan tecrübeli stoper, 4 gol atarak takımına skor anlamında da katkı yaptı. (Güneş)
SOL BEK FRANSA'DAN
Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Yeni başkan Ali Koç'un gelişiyle birlikte heyecanlı günler geçiren sarı lacivertliler, dün ilk imzayı attı. Damien Comolli'yi takımın başına sportif direktör olarak getiren sarı lacivertliler, bu imzanın ardından oyuncu transferi için kolları sıvadı.
Kanarya'da geçen sezon yaşanan sol bek sıkıntısı üzerine ilk olarak bu bölgeye yapılacak transfer gündeme geldi.
Ligi 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak olan Fenerbahçe, Montpellier'de forma giyen 25 yaşındaki sol bek Jerome Roussillon'u takibe aldı.
Genç sol kanat, güçlü fiziği, tekniği ve süratiyle de futbolseverlere Roberto Carlos’u anımsatıyor. Fransız futbolcu geçen sezon 22 karşılaşmada 3 gol atarken 3 de asist yaptı. (Fanatik)
BÜYÜK REVİZYON
Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığa seçilmesi ve sportif direktörlüğe de Damien Comolli'nin getirilmesinin ardından transfer çalışmalarının hız kazanması beklenirken takımdan ayrılacak oyuncuların da büyük oranda belli olduğu bildirildi.
Luis Neto ve Vincent Janssen'in kiralık sözleşmeleri sona erdiği için kendileri yeni sezonda olmayacaklar.
Sözleşmesi sona eren kaptan Volkan Demirel'e ise jübile teklif edileceği gelen haberler arasında.
Takımda sözleşmeleri bulunan Mauricio Isla, Martin Strkel, Roman Neustadter ve Ozan Tufan için gelen tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı. 4 oyuncu piyasa değerini bulursa satılacak.
Bu oyunculardan gelecek para ile transfere kaynak oluşturulacak. Zira UEFA Finansal Fair play gereği Fenerbahçe, sattığı oyuncu kadar bonservisle oyuncu alabiliyor.
Valbuena ve Giuliano'nun durumu ise kesinlik kazanmadı. Bu iki oyuncunun satış listesine konulması beklenmese de ciddi bir teklifle karşılaşılması durumunda kulübün menfaatleri doğrultusunda satışına izin verilmesi söz konusu olabilir.
Martin Skrtel'e Premier Lig'den Mauricio Isla'ya ise İtalya Ligi Serie A'dan bazı tekliflerin olduğu ifade ediliyor.
Janssen önümüzdeki sezon da Fenerbahçe'de forma giymek istedi. Ama yeni yönetimin planları başka oyuncular üzerine.
Ozan Tufan'ın sakatlığının bulunması transferi için ciddi bir engel. Ancak yönetim Süper Lig'den bir takımla anlaşma sağlamak istiyor. (Takvim)
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