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CaeM'de 4 sezondur forma giyen ve takımın ikinci kaptanlığını yapan 30 yaşındaki stoperin yeni maceralar için kulübünden gelen sözleşme yenileme teklifini kabul etmediği öğrenilirken, Fransız ekibin teknik direktörü Patrice Garande de “Damien bu sezon ligde kalmamıza çok yardımcı oldu. Kalmasını isterdim bize tecrübesiyle çok güç katıyordu ama kendi kararı” ifadelerini kullandı.