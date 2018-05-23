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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

23.05.2018 - 10:57 | Güncelleme:

Fenerbahçe'de bir yandan gözler başkanlık seçimine çevrilirken bir yandan da adayların transfer hedefleri merak ediliyor. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın hedefindeki isimler kimler? İşte Fenerbahçe'yle ilgili basında çıkan transfer haberleri

  • 1 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın listeleri
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    OZAN TUFAN'IN BONSERVİS BEDELİ BELİRLENDİ

    F.Bahçe'de Ozan Tufan defteri kesin olarak kapandı. Sezon içinde teknik kadro ile yaşadığı bazı sorunların ardından yönetim kurulunun da onayıyla kadro dışı bırakılan ve daha sonra affedilen 23 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilerin gelecek planlamasında yer almıyor.

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  • 2 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın listeleri
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    2013 yılının ağustos ayında 7 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli karşılığında Bursaspor'dan transfer edilen Ozan, aradan geçen süre zarfında istikrarlı şekilde şans bulamadığı gibi futbolundan çok özel hayatı ve aşırı kilolu halleriyle gündeme gelmişti.

  • 3 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın listeleri
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    Sarı-lacivertlilere imza attığı günden bu yana birçok teknik adamla çalışsa da kimsenin ilk tercihi olmayan sorunlu futbolcunun bonservis bedeli belirlendi. F.Bahçe yönetimi, Ozan için kapılarını çalacak kulüplerden ilk aşamada 2 milyon Euro isteyecek. Pazarlıkların ardından bu rakamın 1 milyon Euro'ya düşmesi bekleniyor.

  • 4 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın listeleri
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    Bir ara adı yurt dışından bazı kulüplerle anılsa da transferi gerçekleşmeyen oyuncu, geçtiğimiz yıllarda milli takımın da vazgeçilmeziydi. Ancak daha sonra çalkantılı bir dönem geçiren Ozan Tufan önce F.Bahçe daha sonra da Ay-yıldızlı formayı kaybetti. Orta saha oyuncunun Spor Toto Süper Lig'den bir kulüple anlaşması bekleniyor. (Vatan)

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  • 5 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın listeleri
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    YILDIRIM'IN GOLCÜ ADAYLARI

    Aziz Yıldırım, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertli yönetim, Nice ile sözleşmesi biten İtalyan golcü için düğmeye bastı. Marsilya'nın da yakından ilgilendiği Balotelli olmazsa, listede dört isim daha var.

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