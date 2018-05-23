Fenerbahçe'de bir yandan gözler başkanlık seçimine çevrilirken bir yandan da adayların transfer hedefleri merak ediliyor. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın hedefindeki isimler kimler? İşte Fenerbahçe'yle ilgili basında çıkan transfer haberleri
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OZAN TUFAN'IN BONSERVİS BEDELİ BELİRLENDİ
F.Bahçe'de Ozan Tufan defteri kesin olarak kapandı. Sezon içinde teknik kadro ile yaşadığı bazı sorunların ardından yönetim kurulunun da onayıyla kadro dışı bırakılan ve daha sonra affedilen 23 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilerin gelecek planlamasında yer almıyor.
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2013 yılının ağustos ayında 7 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli karşılığında Bursaspor'dan transfer edilen Ozan, aradan geçen süre zarfında istikrarlı şekilde şans bulamadığı gibi futbolundan çok özel hayatı ve aşırı kilolu halleriyle gündeme gelmişti.
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Sarı-lacivertlilere imza attığı günden bu yana birçok teknik adamla çalışsa da kimsenin ilk tercihi olmayan sorunlu futbolcunun bonservis bedeli belirlendi. F.Bahçe yönetimi, Ozan için kapılarını çalacak kulüplerden ilk aşamada 2 milyon Euro isteyecek. Pazarlıkların ardından bu rakamın 1 milyon Euro'ya düşmesi bekleniyor.
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Bir ara adı yurt dışından bazı kulüplerle anılsa da transferi gerçekleşmeyen oyuncu, geçtiğimiz yıllarda milli takımın da vazgeçilmeziydi. Ancak daha sonra çalkantılı bir dönem geçiren Ozan Tufan önce F.Bahçe daha sonra da Ay-yıldızlı formayı kaybetti. Orta saha oyuncunun Spor Toto Süper Lig'den bir kulüple anlaşması bekleniyor. (Vatan)
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YILDIRIM'IN GOLCÜ ADAYLARI
Aziz Yıldırım, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertli yönetim, Nice ile sözleşmesi biten İtalyan golcü için düğmeye bastı. Marsilya'nın da yakından ilgilendiği Balotelli olmazsa, listede dört isim daha var.
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Teknik heyetin ve scoutların raporları doğrultusunda titiz bir çalışma yürüten sarı-lacivertli yönetim, öncelikle bonservisi elinde olan veya maliyeti düşük isimleri düşünüyor. Golcü adaylarının ilk sırasında ise Nice ile sözleşmesi sona eren Mario Balotelli yer alıyor. Ancak 27 yaşındaki İtalyan yıldızla Marsilya'nın da ciddi şekilde ilgilenmesi Kanarya'nın işini zorlaştırıyor.
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Eğer Balotelli Marsilya'nın yolunu tutarsa Fenerbahçe'nin listesindeki diğer golcülere yönelecek işte o isimler:
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Shakhtar'ın Arjantinli golcüsü Facundo Ferreyra (42 maçta 30 gol)
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Dinamo Kiev'li Mbokani (31 maçta 12 gol)
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Hull City'li Abel Hernandez (10 maçta 8 gol)
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Tigres'ten Gignac'a (39 maçta 18 gol) (Fotomaç)
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STOPER SAVAŞI
Sarı-lacivertlilerde ana gündem 3 Haziran'daki seçimler. Ancak bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Martin Skrtel'in Rangers'a olası transferi durumunda B Planını devreye sokacak Kanarya, Holger Badstuber'i gündemine aldı.
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Daha önce de birkaç kez sarı-lacivertlilerin gündemine gelen 29 yaşındaki savunmacı için en büyük endişe sakatlığıydı. Badstuber bu sezon Stuttgart formasıyla tam bir istikrar abidesi gibi sahada yer alınca Kanarya onu ciddi biçimde radarına aldı.
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1.90 boyundaki defans oyuncusunun durumu teknik direktörü Tayfur Korkut'a da soruldu. Stuttgart'ı çalıştıran eski Fenerbahçeli Tayfun Korkut'tan da olumlu referans alındı. Holger Badstuber, bugüne kadar Transfermarkt verilerine göre sakatlıklardan dolayı toplam bin 177 gün formasından uzak kalırken, bu sakatlıklar boyunca toplamda 231 maç kaçırdı. (Takvim)
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KARTAL DA TALİP
Fenerbahçe'nin bu transferdeki rakiplerinden biri de Beşiktaş. Dusko Tosic'i Çin'e yollayan siyah-beyazlılar da Holger Badstuber'e kanca atmış durumda. Türk futbolunun iki lokomotif kulübü arasında ciddi bir transfer yarışı yaşanacak. (Fotomaç)
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SKRTEL GERRARD'IN YANINA
İskoç devi Glascow Rangers, Martin Skrtel için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Rangers'ın yeni hocası olan Steven Gerrard'ın Livepool'dan takım arkadaşı olan Skrtel için ısrarcı olduğu ve İskoç ekibinin Fenerbahçe yönetimine 4 milyon Euro önerdiği öğrenildi. F.Bahçe ise 5 milyon Euro talep ediyor.
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UEFA ile yaptığı anlaşma gereği elde ettiği bonservis geliri kadar harcama yapabilen Fenerbahçe, 33 yaşındaki Skrtel'i satarak yeni transferler için mali kaynak yaratmaya hedefliyor. F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın da Skrtel'İn satışına onay verdiği öğrenildi. İskoç ekibinin yöneticileri kısa süre içinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe yönetimi ile bu transfer için masaya oturacak.
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Eski takım arkadaşı Gerrard ile çalışmaya sıcak bakan Martin Skrtel'in Rangers'ın teklifine olumlu yaklaştığı konuşuluyor. İskoç ekibinin deneyimli stopere 3 yıllık kontrat önerdiği öne sürüldü. Başta The Sun olmak üzere birçok kaynak, Martin Skrtel'in de Glasgow Rangers'a sıcak baktığını ifade ediyor. Steven Gerrard'ın Liverpool'dan eski takım arkadaşını ikna ettiği konuşuluyor.
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Rangers taraftarı ise Skrtel konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı 33 yaşına gelmiş bir isme 3 milyon euro'luk bonservisi fazla görürken diğer taraf ise paranın önemsiz olduğunu ve Martin Skrtel'in tecrübesiyel takıma büyük katkı vereceğini söylüyor. (Fotomaç)
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İSMAİL YOLCU
Fenerbahçe'de bu sezon da beklenilen katkıyı veremeyen İsmail Köybaşı ile yolların ayrılması gündemde. Tecrübeli futbolcuya, Süper Lig'in yeni takımlarından BB Erzurum talip. İsmail bu sezon sarı-lacivertli formayla 14 maça çıktı. Gol atamadı, 3 asist yaptı. (Fotomaç)
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KAMENI'NİN YERİNE KRUL
Sarı-lacivertlilerde başkan Aziz Yıldırım, kupasız geçen sezonun ardından gelecek yılın kadrosunu inşa etmek için kolları sıvadı. 3 Haziran'daki seçimde yeniden seçilmesi halinde kadroya katılacak isimler de yavaş yavaş beliriyor. Takımın daha sonra uyum sorunu yaşamaması için transferleri erken bitirmek isteyen Aziz Yıldırım ve kurmaylarının kadroya katmayı düşündüğü isimlerden biri de Tim Krul.
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Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Hollandalı eldiven için seçim sonrası resmi görüşmeler başlayacak. Fenerbahçe gelecek sezon kaleci departmanını Volkan Demirel, Tim Krul ve genç bir isimden oluşturmayı hedefliyor. Carlos Kameni ile yolları ayırmayı planlıyor.
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Kanarya'nın sezon başında Carlos Kameni'den beklentisi Volkan Demirel ile forma yarışına girmesiydi. Ancak Kamerunlu eldiven yediği kötü gollerin dışında Volkan için de bir forma tehdidi oluşturamadı. Böyle olunca Volkan da sezonun bir bölümünü formsuz geçirdi. Sarı-lacivertliler, bonservisi elinde olan Tim Krul'u renklerine bağlayarak rotasyonu güçlendirmek istiyor. (Fotomaç)
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ALİ KOÇ'UN TRANSFER PLANI
Yaklaşık 16 aydır başkanlık çalışmalarını sürdüren Ali Koç’un transferdeki yol haritası büyük ölçüde belli oldu. Koç, kulübün finansal tablolarıyla ilgili net bilgi alamasa da bilançonun sıkıntılı olduğunu tahmin ediyor.
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Ayrıca UEFA’yla yapılan Finansal Fair-Play anlaşması da devam ettiği için, Ali Koç transferde önceliği kiralık oyunculara vermeyi planlıyor. Yeni sezonu geçiş dönemi olarak gören ve ilk olarak ekonomik yapıyı güçlendirmek isteyen Koç, kiralık isimlerle maliyeti düşük ama güçlü bir kadro kurmayı düşünüyor.
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Ali Koç’un bu konuda en önemli avantajlarından biri, iş adamı kimliğiyle yurt dışında kurduğu ilişkiler olacak. Koç, taraftarı heyecanlandıracak ve takıma hava katacak bir yıldıza da imza attırmak istiyor. Hedef, ne olursa olsun şampiyonluk içi yarışacak ve 10 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitirecek bir kadro kurmak.
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Ali Koç, Beko’nun sponsor olduğu Barcelona Yönetimi ile yakın ilişkilere sahip. Bu nedenle ‘kiralık oyuncu’ politikasında ilk adresin İspanyol devi olması muhtemel.
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Barça, yeni sezonda Denis Suarez (Kanat), Vermaelen (Stoper), Mina (Stoper), Aleix Vida (Sağ kanat) ve Paco Alcacer (Forvet) gibi isimleri kiralık ya da bonservisiyle göndermeyi planlıyor. Ali Koç başkan seçilmesi halinde, teknik ekibin talebi doğrultusunda bu isimlerden bazılarını Fenerbahçe’ye kazandırabilir. (Fanatik)
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AZİZ YILDIRIM'IN HEDEFLERİ
2-3 Haziran’daki kongreden sonra kadro yapılanması için seçilecek başkanın fazla bir süresi olmayacak. Bunun bilincinde olan Aziz Yıldırım, transfer için kolları sıvadı. Yıldırım, yola Aykut Kocaman ile devam etmeyi planlıyor.
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Bu nedenle transfer çalışmaları, Kocaman’ın talepleri doğrultusunda ilerliyor. Aziz Yıldırım’ın kurmayları, tecrübeli teknik adamın takımda görmeyi çok istediği Ahmed Musa için girişimleri sürdürüyor. Bonservisi Leicester City’de olan 25 yaşındaki hücum oyuncusunun kiralanması bekleniyor.
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Listedeki isimlerden bir diğeri Hatem Ben Arfa. Fransız yıldız için geçtiğimiz sezon yapılan girişimler, oyuncu ile PSG arasındaki alacak sorunu nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.
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Şu anda boşta olan Ben Arfa’nın transferi artık çok daha kolay görünüyor. Manchester United’la sözleşmesi sona eren Luke Shaw ve Alanyalı Emre Akbaba, diğer adaylar. (Fanatik)
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NEUSTADTER'E TALİPLER VAR
Rangers'in Skrtel'i istemesinin ardından Fenerbahçe'nin bir diğer savunmacısı Neustadter'e de tekliflerin geldiği öğrenildi. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Neustadter'i Rusya ve Almanya'dan takımların istediği bildirildi.
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Ülkesindeki Dünya Kupası sonrası transferiyle ilgili kesin kararını verecek olan Neustadter'in nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Finansal Fair Play anlaşması çerçevesinde sarı- lacivertli kulüp zararını bu sezon sıfırlamak zorunda. Bu yüzden de futbolcu satışı yapılabilir. (Takvim)
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RUSYA'DAN AHMED MUSA İDDİASI
F.Bahçe için Rusya'dan sürpriz transfer iddiası... Rus basını sezonun ikinci yarısında CSKA Moskova'da kiralık oynayan ve bonservisi İngiliz ekibi Leicester City'de olan Ahmed Musa'yı Fenerbahçe'nin istediğini öne sürdü. Nijeryalı forvet oyuncusu için Sarı-Lacivertlilerin ısrarcı olduğu belirtildi. Leicester'de kadroda düşünülmeyen 28 yaşındaki golcüyü F.Bahçe'nin kiralık almas istediği aktarıldı. (Takvim)
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