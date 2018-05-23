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Ali Koç’un bu konuda en önemli avantajlarından biri, iş adamı kimliğiyle yurt dışında kurduğu ilişkiler olacak. Koç, taraftarı heyecanlandıracak ve takıma hava katacak bir yıldıza da imza attırmak istiyor. Hedef, ne olursa olsun şampiyonluk içi yarışacak ve 10 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitirecek bir kadro kurmak.