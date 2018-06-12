16 | 27

Kurt Zouma (Stoper) Chelsea 23 yaşında... Adı Galatasaray ile de anılıyor. Comolli’nin yakında takip ettiği isimlerden biri. Chelsea, Fransız stoperi geçtiğimiz sezon Stoke’a kiralamıştı. Yeni sezonda da kiralık olarak gönderilmesi muhtemel. Bu açıdan da Fenerbahçe’nin işine gelecek bir transfer olacak.