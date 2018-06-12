KADIKÖY BOĞASI BARCELONA'DAN
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, öncelikle forvet mevkiine transfer yapmayı planlıyor. Listede Barcelona'nın kiralık ya da bonservisiyle göndermeyi planladığı İspanyol forvet Paco Alcacer ilk sırada yer alıyor.
Comolli, 24 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için önümüzdeki günlerde temasa geçecek. Golcü futbolcunun daha fazla forma giyerek kendini gösterebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan İspanyol golcü Soldado da Alcacer ile ilgili Comolli'ye olumlu yönde rapor verdi.
Geçen sezon ligden düşme tehlikesi yaşayan Premier Lig temsilcisi Southampton gelecek sezon ligde daha iyi sonuçlar elde etmek için Paco Alcacer için devreye girdi. Ancak Başkan Ali Koç'un Barcelona ile olan iyi ilişkisi bu transferde F.Bahçe'yi bir adım öne çıkarıyor.
Transfer piyasasında iyi bağlantıları olan Comolli, seçeceği oyuncuları özel bir istatistik sisteminin filtresinden geçiriyor. Özellikle hücum oyuncularını 'pozisyon yaratma' verileriyle seçtiği biliniyor. Charlie Adam, Jordan Henderson ve Stewart Downing, bu konuda bir önceki sezon oldukça yüksek verilere sahip oyunculardı.
Alcacer, bu sezon Ernesto Valderde yönetimi altında Barcelona'da iyi bir performans sergileyememişti. Özellikle Griezmann transferinin gerçekleşmesi durumunda, Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
24 yaşındaki forvet bu sezon La Liga'da 17 maça çıkarken 4 gol atıp 4 asist yaptı. Barcelona ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan İspanyol golcü, 2016 senesinde Valencia'dan 25 milyon euroya transfer edilmişti. (Akşam)
BÜYÜK TRANSFER TAARRUZU
Fenerbahçe'de Ali Koç başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk iş olarak sportif direktörlük görevine Damien Comolli'yi getirmişti. Başkan Ali Koç, Damien Comolli ile birlikte farklı ülkelerde transfer taarruzuna hazırlanıyor...
Başkan Koç, bu hafta içinde Barcelona'ya giderek Belçikalı stoper Vermaelen ile Kolombiyalı stoper Mina'nın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması için girişimlerde bulunacak. Ali Koç, Barcelona ile olan iyi ilişkilerini de burada kullanacak.
COMOLLİ'NİN ROTASI İNGİLTERE&FRANSA
Sarı-Lacivertliler'de Başkan Koç, Barcelona şehrinde girişimlerini sürdürürken sportif direktör Damien Comolli ise teknik direktör işini bitirir bitirmez İngiltere ve Fransa'ya gidecek...
Comolli, İngiliz temsilcisi Arsenal ile sözleşmesi biten tecrübeli oyuncu Jack Wilshere ve kaleci Ospina için temaslarda bulunacak.
Comolli, Fransa'da ise St. Etienne forması giyen Jonathan Bamba için sıkı bir pazarlığa girişecek.
LİSTEYE ABDENNOUR DA GİRDİ
Bu arada Fransız basını bonservisi Marsilya'da bulunan Tunuslu stoper Aymen Abdennour için Fenerbahçe ile birlikte Galatasaray'ın girişimde bulunduğunu yazdı.
Abdennour için de görüşmeyi Comolli'nin yapması bekleniyor. Fenerbahçe, stoper transferi için yeni teknik direktörünün raporuun da bekleyecek. (Takvim)
GENÇLİK İKSİRİ...
Luke Shaw (Sol bek) Manchester United 22 yaşında... İngiliz yıldız geçtiğimiz sezon da gündeme gelmişti. Manchester United ile 1 yıl uzatma opsiyonu var ancak Mourinho yaşadığı sorunlar nedeniyle bunu kullanması beklenmiyor.
Henüz 22 yaşında olmasına rağmen kariyerinde 141 resmi maça çıktı. Luke Shaw, sol beke transfer yapmak isteyen Fenerbahçe’nin 1 numaralı hedefi konumunda. Luke Shaw, sol beke transfer yapmak isteyen Fenerbahçe’nin 1 numaralı hedefi konumunda.
Kurt Zouma (Stoper) Chelsea 23 yaşında... Adı Galatasaray ile de anılıyor. Comolli’nin yakında takip ettiği isimlerden biri. Chelsea, Fransız stoperi geçtiğimiz sezon Stoke’a kiralamıştı. Yeni sezonda da kiralık olarak gönderilmesi muhtemel. Bu açıdan da Fenerbahçe’nin işine gelecek bir transfer olacak.
Comolli, önümüzdeki günlerde hem Shaw hem de Zouma için İngiltere’ye gidebilir.
Yerry Mina (Stoper) Barcelona 23 yaşında İspanyol devi, Kolombiyalı stoper için ocak ayında 12 milyon Euro ödemişti. Mina, Barcelona’da sakatlığı nedeniyle 5 maça çıkabildi. Katalanlar’ın 23 yaşındaki savunmacıyı kiralamak istediği öğrenildi.
Barcelona ile yakın ilişkileri bulunan Ali Koç, Mina’nın transferine karar verilmesi halinde başkan Bartomeu ile bizzat görüşebilir. (Fanatik)
SÜRPRİZ TEKLİF
Fenerbahçe'ye Zenit'ten transfer olmasına rağmen kariyerini Almanya'da sürdürmek istediğini belirten Giuliano için Almanlar tekrar harekete geçti.
Geçen sezon Play-out maçlarıyla Bundesliga'da küme düşmekten kurtulan Wolfsburg, yeni dönemde korkulu rüya görmemek için şimdiden transfer hamlelerine başladı.
Wolfsburg'un teklifinin 10 milyon Euro olacağı, F.Bahçe yönetiminin ise 12 milyon Euro isteyeceği öğrenildi. Yönetim olası transferi halinde Giuliano'dan gelecek parayı yine transferde kullanılacak. (Takvim)
COMOLLİ'NİN YENİ GÖZDESİ ASSOMBALONGA!
Fenerbahçe'de yeni sportif direktör Comolli yönetiminde transfer çalışmaları devam ederken, İngiliz basınına yansıyan haberlere göre sarı lacivertlilerin Middlesbrough'da forma giyen 25 yaşındaki Assombalonga ile ilgilendiği öne sürüldü.
Ancak haberlere göre futbolcunun 15 milyon pound civarında çok yüksek bir maliyeti söz konusu. Bu sebeple Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle satın almak yerine kiralama formülü üzerinde duracağı kaydedildi.
Britt Assombalonga 25 yaşında ve santrfor mevkinde forma giyiyor. 2017 yılında Nottingham'dan Middlesbrough'a transfer olan Assombalonga, geçen sezon Championship Ligi'nde 44 maçta 15 gol attı ve 2 asist yaptı.
İSMAİL KÖYBAŞI, FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR
Geçen sezon beklentilerin uzağında kalan İsmail Köybaşı'nın Fenerbahçe'deki günleri sayılı.
Gönderilmesi kararlaştırılan deneyimli futbolcuyla Süper Lig'e yeni çıkan Erzurumspor ve Ankaragücü'nün ilgilendiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in de görüşmelerde bulunmak için İsmail'e izin verdiği belirtildi. (Akşam)
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