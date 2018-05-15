Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Belgrad'da gerçekleştirilecek olan 2018 THY Avrupa Ligi Dörtlü Final müsabakaları için kulübümüzün Avrupa Ligi organizasyonu ile yapmış olduğu görüşmeler sonucunda taraftarlarımız için sınırlı sayıda ekstra bilet temin edilmiştir." denildi.

Bilet satışının, Ülker Stadı'nda bulunan kombine merkezinde bugün 18.00'e kadar süreceği, yarın 09.00-18.00 ve 17 Mayıs Perşembe günü de 09.00-18.00 saatlerinde yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, bilet satın almak isteyen taraftarların yanlarında pasaport fotokopilerini de getirmelerinin gerektiği ve ödemenin sadece nakit olarak Euro ile yapılacağı kaydedildi.