Fenerbahçe yönetimi, taraftarı sahte ürün satışı konusunda uyardı... Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Bir kez daha belirtmek isteriz ki, kulübümüzün herhangi bir biriminden taraftarlarımız aranarak, herhangi bir satış veya üyelik operasyonu yürütülmemektedir. Taraftarlarımız:

■ Kulübümüzün lisanslı ürünlerini, kulübümüzün yetkili satış noktaları olan Fenerium mağazalarımızdan veya fenerium.com.tr üzerinden temin edebilir,

■ Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi yayın organlarından kulübümüze üyelik işlemleriyle alakalı bilgi edinme kısımlarını inceleyerek, üyelik işlemleri ve başvuru süreciyle alakalı en sağlıklı bilgiyi alabilirler.

■ Resmi dergimize abonelik sistemi, kulübümüzle herhangi bir ilgisi olmayan kötü niyetli insanlar tarafından yapıldığı yönünde istihbarat aldığımız usulsüz satışlar nedeniyle durdurulmuştur. Bu nedenle, dergi abonelik sistemiyle ilgili herhangi bir çalışma şu an için söz konusu değildir. Taraftarlarımız, resmi dergimizi gazete bayilerinden (Yaysat satış noktaları) aylık olarak satın alabilirler.”