Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu’ndan UEFA ve FFP ile ilgili sevindirici haber geldi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Şekip Mosturoğlu, “UEFA kurdan dolayı bize muhafiyet verdi. Bu sene problemimiz yok. Galatasaray’ın anlaşması şartları yerine getiremediği için bozuldu. Yeni anlaşma yapmaya çalışıyor. Beşiktaş’ın feda döneminden daha ağır şartlarda anlaşma yapacaklar” dedi.

Mosturoğlu 12 Mayıs 2012’de Galatasaray maçında yaşanan olayların planlı olduğunu da belirterek, “12 Mayıs’taki maçtan evvel İstanbul polisi gaz stoğu yapıyor. Gece görüş özelliği olan bir helikopter tahsis ediyor. Normal kadronun 3 katıyla oraya geliyor. Bunu neden yapıyor? Bu maçın sonucu ne olmalı ki, bunlar yapılmalı? Fenerbahçe şampiyon olmamalı. Olay olması baştan planlanmış” dedi.

‘SAYILMAYAN ŞAMPİYONLUKLAR İÇİN...’

Mosturoğlu, 1958 öncesi şampiyonluklar için başvuru yapacaklarını belirterek “Arşiv taraması yapıyoruz. Sonrasında sayılmayan şampiyonluklar için başvuru yapacağız. Altay ve Göztepe gibi kulüpler de bizim durumumuzda. Birlikte başvuru yapılması gerekiyor” dedi. Mosturoğlu, Yargıtay kararı için ise şunları söyledi: “HSYK’dan şike davasına bakan hakim ve savcılara dava açılabilmesi için izin aldık. Her hafta sorduruyoruz ‘Ne zaman biter?’ diye. Eli kulağında bitti bitecek. Devletin bize karşı görüşü olumlu yönde değişti.”