Fenerbahçe derbilerde kaybetmiyor

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G.Saray derbilerde son dönemdeki galibiyet hasretini yine bitiremedi. 9 maçtır Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı galip gelemeyen Sarı-Kırmızılılar, tarihinde bu alandaki en uzun seriyi yaşadı. Aslan bu periyotta 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti.