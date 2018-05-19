Fenerbahçeli futbolcular en azından teselliyi kaçırmak istemiyor...

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Sarı-Lacivertli oyuncular kendi ellerinde olmayan şampiyonluk için beklemekten başka çare olmadığının altını çizerken, ellerinde bulunan Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılma hakkının büyük bir fırsat olduğunu ve çok inişli çıkışlı geçen sezonu bu şekilde bir teselliyle bitirip camiaya hediye verebilecekleri konusunda hem fikir oldular.

Atiker Konyaspor maçı için galibiyet yemini eden Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki sezona huzurlu başlamak açısından bu maça çok büyük önem veriyor. Şampiyonluk konusunda ise hem Galatasaray’ın yenilmesine hem de Başakşehir’in puan kaybetmesine ihtiyaç duyulması sebebiyle çok yüksek bir inanç duyulmuyor.