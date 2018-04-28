Fenerbahçe divan kurulu toplantısı başladı. Aziz Yıldırım "Aslında bugün bizim seçimimiz yok, seçimi olan Vefa Bey. Diğer Divan Başkanı adayı da buraya gelsin, sizi görüştürelim" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Ali Bey benimle 6 yıl çalışmıştır. Benim tek bir isteğim var, Yargıtay kararıdır. 20 yıllık yapmış olduğum Fenerbahçe Başkanlığı, benim için onur ve şereftir. Koltuktan gitmemek gibi bir derdim de yok. Fenerbahçe'yi halka açık, koltuk derdim olsa 1 milyon üye projesini hayata geçirmezdim. Tekrar söylüyorum, Aziz Yıldırım, Yargıtay kararıyla beraber beraati alacak. Bu kararla birlikte benimle birlikte yönetimde olan yöneticiler de Fenerbahçe de beraat edecek."

Ali Koç da Aziz Yıldırım'dan sonra kürsüye gelerek şunları söyledi:

"Başkanımzıdan sonra konuşmak olmaz, seçimimiz Fenerbahçe'ye hayırlı olsun"