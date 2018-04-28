Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan Vefa Küçük, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve 57. dakikada yarıda kalan, sonrasında TFF'nin kaldığı yerden 3 Mayıs'ta oynanmasına karar verdiği olaylı derbiyle ilgili konuştu. Küçük ayrıca Beşiktaş'ın aldığı maça çıkmama kararını da değerlendirdi. Rize'de takım otobüsüne yapılan saldırıyı vurgulayan Küçük, "Biz, 3 sene önce ne yaptık? Otobüsümüz kurşunlandı, sayın başkan Yıldırım o gün; faailler bulunana kadar liglere ara verilsin dedi. Biz ne yaptık? Divan'da bu konu görüştük, devletimize güvenelim dedik ve divan olarak yola devam edilmesine karar verdik, ligden çekilmedik. Beşiktaş'ın kararına da saygılıyız" yorumunda bulundu.

"YILDIRIMLAR MUTABAKATI"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve başkan adayı Ali Koç'a çağrıda bulundu. Kürseden iki başkan adayına da seslenen Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Birlik ve beraberlik adına, Aziz Yıldırım ve Ali Koç'u bir araya getirmemiz gerekiyor. İki başkan adayı ile de görüştüm. Bir önerim var; iki başkanımıza da uygun olursa önümüzdeki cumartesi günü kahvaltıda buluşun; 'Yıldırım Mutabakatı'. Bunu yapmak zorundayız"

"Önümüzdeki cumartesi günü hem Aziz Yıldırım'ı hem de Yıldırım Ali Koç'u kahvaltıya davet ediyorum. Yıldırımlar Mutabakat'ını yapalım, camia sizden bunu bekliyor. Ben her iki başkanımı da sizlerden aldığım güçle kahvaltıya davet ediyorum"