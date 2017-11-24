Fenerbahçe Doğuş: 71 - Khimki: 67

THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Khimki'yi 71-67 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler bu karşılaşmayla beraber 6. galibiyetini aldı. Rus ekibi ise üst üste 3. kez mağlup oldu.

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Fenerbahçe Doğuş

Khimki