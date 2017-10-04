Fenerbahçe Doğuş: 75 - Banvit: 64 | MAÇ SONUCU

Basketbolda 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini başkentte buldu. Geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş, Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit'i 75-64 yenerek kupaya uzanan taraf oldu. Fenerbahçe Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7. kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe Doğuş'ta Jan Vesely 18, Gigi Datome 14, Kostas Sloukas 13 sayıyla galibiyette başrol oynadı. İtalyan oyuncu Gigi Datome, finalin en değerli oyuncusu seçildi.





Fenerbahçe Doğuş kupayı böyle aldı!































































Fenerbahçe Doğuş kupayı böyle aldı!

İLK PERİYOT SONUCU

FENERBAHÇE DOĞUŞ: 19 - BANVİT: 11

Fenerbahçe Doğuş, maça 6-0'lık bir seriyle başladı. Sarı-lacivertlilerin ilk sayıları yeni transfer Jason Thompson'dan gelirken Gigi Datome ve Jan Vesely, farkı artıran isimler oldu. Banvit'in ilk sayısı ise 3 sayılık isabet kaydeden Angelo Caloiaro'dan geldi. Fenerbahçe'nin yakaladığı 8-0'lık seri sonrasında mola alan Banvit, toparlanarak ilk 7 dakika geride kalırken skoru 11-11'e getirdi. Sarı-lacivertliler James Nunnally ve Kostas Sloukas'ın bulduğu sayılarla ilk çeyreğin bitimine 30 saniye kala farkı tekrar 8 sayıya kadar taşıdı.

İKİNCİ PRİYOT SONUCU

FENERBAHÇE DOĞUŞ: 39 - BANVİT: 28

İkinci periyot, karşılıklı basketlerle geçilirken sahneye çıkan Kostas Sloukas, üst üste bulduğu sayılarla Fenerbahçe'yi 11 sayılık farka taşıdı. Banvit, 5 dakika geride kalırken farkı 4 sayıya kadar indirse de Gigi Datome, bulduğu 3 sayılık atışla farkı tekrar 7 sayıya çıkardı. Sloukas ve Vesely'nin etkili oyunuyla hücumda zorlanmayan Fenerbahçe Doğuş, ilk yarıyı 11 sayı farkla önde kapattı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU

FENERBAHÇE DOĞUŞ: 60 - BANVİT: 48

Fenerbahçe, 3. çeyreğe de hızlı başlayan taraftı. Dış atışlarda doğru isimleri bulabilen sarı-lacivertliler, periyodun son 6 dakikasına gelinirken farkı 16 sayıya kadar çıkardı. Banvit ise bu çeyreğin yarısında sadece 4 sayı üretebildi. Fenerbahçe'de Jason Thompson ve Ahmet Düverioğlu, bu çeyrekte 4. faullerini yaparak faul problemine girdi. Caloiaro, Banvit'e uzun süre sonra ilk sayılarını kazandıran isim oldu ve skoru çeyrek ortasında 48-34'e getirdi. Banvit'te Can Altıntığ, üst üste çaldığı toplarla sayı üreterek farkı 10 sayıya kadar indirdi. 3. periyodun son anları karşılıklı bulunan basketlerle geçildi. Banvit'te Tolga Geçim bulduğu 3 sayılık isabetle farkı 9 sayıya indirdi. Bu sayı aynı zamanda Banvit'in ilk 3 sayılık isabeti oldu. Bu çeyreğin son isabeti Datome'den geldi ve Fenerbahçe Doğuş, son periyota 12 sayı önde girdi.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK SONUCU

FENERBAHÇE DOĞUŞ: 75 - BANVİT: 64

Normal sürede son periyodun ilk 2 dakika sayısız geçildi. Banvit'te Tony Taylor, çeyreğin ilk isabetini kaydederken Ahmet Düverioğlu ona cevap verdi. Gigi Datome'nin bulduğu 3 sayılık isabet farkı 14'e çıkarırken Banvit Başantrenörü Filipovski mola aldı. İtalyan oyuncu bu isabetle birlikte 11. sayısını kaydetti. Fenerbahçe, normal sürenin son 3 dakikasına 13 sayı önde girdi. Vesely, serbest atış çizgisinden bulduğu isabetlerle 16. sayısını kaydetti ve farkı 14'e çıkardı. Caloiaro, hücum süresinin son saniyesinde isabet bularak farkı 12'ye indirdi. Banvit, Caloiaro'yla bir sayı daha buldu ve farkı son 1 dakikaya girilirken tek haneye indirdi. Fenerbahçe son dakikada farkı koruyarak maçı kazanan taraf olmasını başardı!

Fenerbahçe Doğuş: 75 - Banvit: 64

Salon: Ankara

Hakemler: Ozan Çakar, Ziya Özorhon, Mehmet Şahin

Fenerbahçe Doğuş: Thompson 7, Wanamaker 11, Nunnally 6, Vesely 18, Datome 14, Melih Mahmutoğlu 2, Sloukas 13, Ahmet Düverioğlu 2, Barış Hersek 2, Sinan Güler, Egehan Arna

Banvit: Thomas 7, Odum 10, Vidmar 10, Taylor 7, Caloiaro 15, Kulig 6, Tolga Geçim 5, Can Altıntığ 4





Fenerbahçe Doğuş - Banvit

























































Fenerbahçe Doğuş - Banvit

1. Periyot: 19-11

Devre: 39-28

3. Periyot: 60-48

Beş faulle çıkan: 39.54 Odum (Banvit)

Basketbolda 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Banvit'i 75-64 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş kazandı.

Ligde geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası sahibi Banvit'i karşı karşıya getiren karşılaşmaya sarı-lacivertli ekip hızlı başlayarak 1,5 dakika içinde 6-0'lık üstünlüğü yakaladı. Banvit hücumda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle yaklaşık 2 dakika sayı bulamadı. Fenerbahçe Doğuş ise hücumda üst üste sayılar bularak 8-0'lık üstünlüğe ulaştı. İlk molanın ardından hücumlarda sayılar bulan Banvit periyodun bitimine 5,5 dakika kala skoru 11-7'ye getirdi. Maçın ilk çeyreğini Fenerbahçe Doğuş 19-11 üstün tamamladı.

İkinci periyoda Banvit, Tolga Geçim'in basketiyle başladı. Fenerbahçe Doğuş, bu çeyrekte Sloukas'ın 3 sayılık basketiyle farkı 11'e çıkardı: 24-13. Daha sonra hücumda sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe Doğuş sayı üretemedi. Banvit ise üst üste sayılar bularak skoru 24-18'e getirdi. Sarı-lacivertliler uzun bir aranın ardından çeyreğin bitimine 5 dakika kala Datome ile 3 sayılık basket bularak aradaki farkı 7'ye (27-20) çıkardı. Devrenin bitimine 1 dakika kala 36-26 üstünlüğü yakalayan Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 39-28 önde gitmeyi başardı.

İkinci devreye Fenerbahçe Doğuş Wanamaker-Vesely paslaşmasıyla bulduğu sayı ile başladı. Çeyreğin ilk 4 dakikasında Vesely ve Wanamaker ile üst üste sayılar bulan sarı-lacivertliler, 48-32 üstünlüğü yakaladı. Bu çeyrekte adam adama savunma yapan Fenerbahçe Doğuş savunmada rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Sinan Güler ve Melih Mahmutoğlu'nun üst üste top kayıplarını iyi değerlendiren Banvit, Can Altıntığ ile sayı bularak skoru 51-41'e getirdi. Üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Doğuş, son çeyreğe de 60-48 önde girdi.

İki takım da son çeyreğin ilk dakikasında sayı bulamazken ilk sayı Banvit'te Taylor'dan geldi. 34. dakikada Datome'nin attığı 3 sayılık basketle Fenerbahçe 65-51 üstünlüğe ulaştı. Fenerbahçe Doğuş son 2 dakikada hücumda hatalar yapınca Banvit sayılar bularak skoru 69-62'ye taşıdı. Müsabakanın son 30 saniyesine 71-62 üstün giren Fenerbahçe Doğuş, mücadeleyi 75-64 kazanarak kupaya uzandı.

FENERBAHÇE'NİN 7. KUPASI!

Basketbolda Fenerbahçe Doğuş, Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7. kez kazandı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşılaştı. Ankara Spor Salonu'ndan oynanan müsabakadan 75-64 galip ayrılan Fenerbahçe Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı üst üste ikinci, toplamda ise 7. kez müzesine götürdü.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ilk kez 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek kazanan sarı-lacivertli ekip, 1990-1991,1993-1994, 2006-2007, 2012-2013 ve 2015-2016 sezonlarında da mutlu son ulaştı.

Fenerbahçe Doğuş'ta 2013'ten bu yana görev yapan Sırp başantrenör Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımla 3. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldırdı.

Obradovic, sarı-lacivertli ekibi geçen sezon da THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşımıştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI ŞAMPİYONLARI

Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan takımlar ve finalistler şöyle:

Sezon Şampiyon Finalist 1984-1985 Galatasaray Fenerbahçe 1985-1986 Efes Pilsen Galatasaray 1986-1987 Karşıyaka Beşiktaş 1987-1988 Eczacıbaşı Fenerbahçe 1988-1989 Çukorova Eczacıbaşı 1989-1990 Fenerbahçe Galatasaray 1990-1991 Fenerbahçe TOFAŞ SAS 1991-1992 Efes Pilsen Paşabahçe 1992-1993 Efes Pilsen TOFAŞ SAS 1993-1994 Fenerbahçe Efes Pilsen 1994-1995 Ülkerspor Galatasaray 1995-1996 Efes Pilsen Türk Telekom 1996-1997 Türk Telekom Efes Pilsen 1997-1998 Efes Pilsen Ülkerspor 1998-1999 TOFAŞ Efes Pilsen 1999-2000 Efes Pilsen Ülkerspor 2000-2001 Ülkerspor Efes Pilsen 2001-2002 Ülkerspor Efes Pilsen 2002-2003 Ülkerspor Efes Pilsen 2003-2004 Ülkerspor Efes Pilsen 2004-2005 Ülkerspor Efes Pilsen 2005-2006 Efes Pilsen Alpella 2006-2007 Fenerbahçe Ülker Efes Pilsen 2007-2008 Türk Telekom Fenerbahçe Ülker 2008-2009 Efes Pilsen Fenerbahçe Ülker 2009-2010 Efes Pilsen Fenerbahçe Ülker 2010-2011 Galatasaray Medical Park Fenerbahçe Ülker 2011-2012 Beşiktaş Anadolu Efes 2012-2013 Fenerbahçe Ülker Galatasaray Liv Hospital 2013-2014 Pınar Karşıyaka Fenerbahçe Ülker 2014-2015 Anadolu Efes Pınar Karşıyaka 2015-2016 Fenerbahçe Anadolu Efes 2016-2017 Fenerbahçe Doğuş Banvit

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