SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Milivoje Jovcic, Arturas Sukys
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 4, Melli 6, Melih, Wanamaker 14, Sloukas 9, Nunnally 11, Guduric 10, Vesely 15, Sinan, Datome 12
ANADOLU EFES: Doellman, McCollum 5, Doğuş 7, Onuralp, Motum 9, Adams 3, Stimac 12, Dunston 14, Simon 20
1'İNCİ PERİYOT: 15-20
İLK YARI: 34-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-52
Bu sonuçla Fenerbahçe Doğuş, üçüncü maçında 2. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise üçüncü karşılaşmasından da sahadan yenik ayrıldı.
Tempolu başlayan karşılaşmada Fenerbahçe Doğuş, ilk 5 dakikayı 11-6 önde tamamladı. Pota altında Dunston ve Stimac'la oldukta etkili olan Anadolu Efes, çeyreğin son dakikasında 15-13 öne geçti. Lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 20-15 önde bitirdi. İkinci çeyreğin başında Guduric ve Datome'yle üst üste iki üç sayı isabeti bulan Fenerbahçe Doğuş, 12. dakikada 21-20 öne geçti ve rakibine molayı aldırdı. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyrek sonunda taraflar soyunma odasına 34-34'lük eşitlikle gitti.
Üçüncü çeyrekte Sloukas ve Vesely'le üst üste sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, 24. dakika içinde farkı 9'a kadar çıkardı: 47-38. Wanamaker'in basket faulden bulduğu sayılarla 16. dakikada farkı çift hanelere (52-42) yükselten sarı-lacivertliler, final periyoduna 62-52 önde girdi.
Son çeyreğe etkili başlayan taraf Anadolu Efes oldu. Lacivert-beyazlılar, 5-0'lık seriyle 33. dakikada farkı 5'e indirdi: 62-57. Fenerbahçe Doğuş, hücumdaki etkili performansıyla rakibinin maça ortak olmasına izin vermedi ve sahadan 81-70 galip ayrıldı.
- Fenerbahçe Doğuş 81-70 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.