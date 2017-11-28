Fenerbahçe Doğuş: 82 - Demir İnşaat Büyükçekmece: 59

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Alper Özgök, Duhan Köyiçi
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Sinan Güler 2, Nunnally 13, Datome 5, Vesely 8, Ahmet Düverioğlu 6, Thompson 6, Melli 10, Melih Mahmutoğlu 11, Sloukas 7, Egehan Arna 4, Muhammed Ali 5, Barış Hersek 5
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker 12, Wright 13, Burak Can Yıldızlı 2, Melih Yıldız, Kaairys 2, Oğulcan Baykan 14, Simpson 6, Stojanovski 4, Moldoveanu 3, Merthan Mutlu 3
1. PERİYOT: 21-13
DEVRE: 45-29
3. PERİYOT: 60-41
Bu sonuçla Fenerbahçe Doğuş 6. galibiyetini alırken, Demir İnşaat Büyükçekmece ise 5. mağlubiyetini yaşadı. Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ligde üst üste 43. maçını da galip bitirdi. Fenerbahçe Doğuş, seyircisi önünde ligde son yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor karşısında almıştı.
Karşılaşmaya 8-0'lık seri ile başlayan Fenerbahçe Doğuş, Vesely ve Nunnally'nin sayılarıyla 5. dakikayı 10-5 üstün geçti. Nunnally ile 3 sayı çizgisinin gerisinden Melli'yle ise boyalı alandan sayılar bulan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 21-13 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte sarı-lacivertli ekip, Egehan Arna, Nunnally ve Muhammed Ali'nin kaydettiği sayılarla 12. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 27-14. Stojanovski ve Wright ile sayılar bulan konuk ekibe, Melli, Melih Mahmutoğlu ve Thompson ile karşılık veren Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 45-29 önde girdi.
Üçüncü çeyreğe 5-0'lık seri ile başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, 22. dakikada farkı 11 sayıya indirdi: 45-34. Melih Mahmutoğlu, Sloukas ve Barış Hersek'in sayılarıyla 8-0'lık seri yakalayan ev sahibi, 25. dakikayı 53-34 önde geçti. Çeyreğin kalan bölümünde skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 60-41 üstün gitti.
Son çeyrekte Oğulcan Baykan ile üst üste sayılar bulan konuk ekip, 33. dakikada farkı 13 sayıya indirdi: 63-50. Kalan bölümde farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Doğuş, sahadan 82-59 galip ayrıldı.
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