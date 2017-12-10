Fenerbahçe Doğuş: 85 - Yeşilgiresun Belediyespor: 72

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ziya Özorhon, Mehmet Karabilecen, Özge Şentürk

Fenerbahçe Doğuş: Ali Muhammed 6, Melih Mahmutoğlu 2, Guduric 12, Melli 16, Thompson 5, Ahmet Düverioğlu 10, Wanamaker 2, Nunnally 5, Datome 10, Barış Hersek 2, Egehan Arna 9, Sinan Güler 6

Yeşilgiresun Belediyespor: Boynton 9, James 8, Hosley 7, Efe Beşok 3, Dusan Cantekin 3, Gagic 6, Enes Berkay Taşkıran 11, Williams 15, Leon Harun Apaydın 6, Marinkovic 2, Erkan Yılmaz 2, Nikolov

1. Periyot: 26-16

Devre: 51-34

3. Periyot: 70-46

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Yeşilgiresun Belediyespor, James'in etkili oyunuyla 4. dakikayı 8-6 üstün geçti. Melli-Thompson ikilisiyle 7-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertli ekip, 7. dakikada öne geçti: 13-8. Nunnally ve Wanamaker ile hücumda etkili olan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 26-16 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, Ahmet Düverioğlu ve Nunnally'nin kaydettiği sayılarla 14. dakikada farkı 16 sayıya (32-16) çıkardı. Egehan Arna ve Datome'nin sayılarıyla farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 51-34 önde girdi.

İkinci yarıya iki ekip de sert savunma yaparak başlarken Fenerbahçe Doğuş Guduric ve Ali Muhammed'in kazandırdığı sayılarla 24. dakikayı 58-37 önde geçti. Sarı-lacivertli ekip, Ali Muhammed-Ahmet Düverioğlu ikilisinin kaydettiği sayılarla son çeyreği 70-46 üstün tamamladı.

Son periyotta Leon Harun Apaydın, Williams ve Boynton ile sayılar bulan konuk ekibe, Egehan Arna, Sinan Güler ve Guduric ile karşılık veren ev sahibi takım, 35. dakikayı 83-57 üstün geçti. Enes Berkay Taşkıran ile üst üste sayılar bulan Yeşilgiresun Belediyespor farkı azaltsa da Fenerbahçe Doğuş, sahadan 85-72 galip ayrıldı.