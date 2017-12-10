Fenerbahçe Doğuş: 85 - Yeşilgiresun Belediyespor: 72
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ziya Özorhon, Mehmet Karabilecen, Özge Şentürk
Fenerbahçe Doğuş: Ali Muhammed 6, Melih Mahmutoğlu 2, Guduric 12, Melli 16, Thompson 5, Ahmet Düverioğlu 10, Wanamaker 2, Nunnally 5, Datome 10, Barış Hersek 2, Egehan Arna 9, Sinan Güler 6
Yeşilgiresun Belediyespor: Boynton 9, James 8, Hosley 7, Efe Beşok 3, Dusan Cantekin 3, Gagic 6, Enes Berkay Taşkıran 11, Williams 15, Leon Harun Apaydın 6, Marinkovic 2, Erkan Yılmaz 2, Nikolov
1. Periyot: 26-16
Devre: 51-34
3. Periyot: 70-46
Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Yeşilgiresun Belediyespor, James'in etkili oyunuyla 4. dakikayı 8-6 üstün geçti. Melli-Thompson ikilisiyle 7-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertli ekip, 7. dakikada öne geçti: 13-8. Nunnally ve Wanamaker ile hücumda etkili olan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 26-16 üstün tamamladı.
İkinci çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, Ahmet Düverioğlu ve Nunnally'nin kaydettiği sayılarla 14. dakikada farkı 16 sayıya (32-16) çıkardı. Egehan Arna ve Datome'nin sayılarıyla farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 51-34 önde girdi.
İkinci yarıya iki ekip de sert savunma yaparak başlarken Fenerbahçe Doğuş Guduric ve Ali Muhammed'in kazandırdığı sayılarla 24. dakikayı 58-37 önde geçti. Sarı-lacivertli ekip, Ali Muhammed-Ahmet Düverioğlu ikilisinin kaydettiği sayılarla son çeyreği 70-46 üstün tamamladı.
Son periyotta Leon Harun Apaydın, Williams ve Boynton ile sayılar bulan konuk ekibe, Egehan Arna, Sinan Güler ve Guduric ile karşılık veren ev sahibi takım, 35. dakikayı 83-57 üstün geçti. Enes Berkay Taşkıran ile üst üste sayılar bulan Yeşilgiresun Belediyespor farkı azaltsa da Fenerbahçe Doğuş, sahadan 85-72 galip ayrıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.