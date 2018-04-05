Fenerbahçe Doğuş, THY EuroLeague'in 30. haftasında İspanya'dan Unicaja Malaga'yı ağırladı. Normal süresi 83-83 tamamlanan mücadelede Unicaja Malaga, temsilcimizi 99-91 mağlup etti.

Fenerbahçe Doğuş bu sonuçla normal sezonu 21 galibiyet ve 9 mağlubiyet ile 2. sırada tamamladı.

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