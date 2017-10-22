Fenerbahçe Doğuş: 96-Gaziantep Basketbol: 71

FENERBAHÇE DOĞUŞ: 96 - GAZİANTEP BASKETBOL: 71
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Ozan Ersan Ergüler, Ozan Çakar, Ahmet Tatlıcı
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Wanamaker 10, Melih Mahmutoğlu 12, Nunnally 19, Melli 10, Vesely 20, Sinan Güler 6, Barış Hersek, Ahmet Düverioğlu 4, Egehan Arna 2, Efe Ergi Tırpancı, Guduric 2, Datome 11
GAZİANTEP BASKETBOL: Armand 19, Lyons 14, Orhan Haciyeva, White 12, Rudd 7, Balazic 4, Uğur Can Öğüt 5, Williams 4, Erden Eryüz, Erolcan Çinko 6
1. PERİYOT: 28-17
DEVRE: 44-47
3. PERİYOT: 72-59
Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, Vesely ve Wanamaker'in etkili oyunuyla 3. dakikayı 9-5 önde geçti. Sarı-lacivertli ekip, Melih Mahmutoğlu'nun üst üste bulduğu sayılarla 5. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 17-7. Kalan bölümde skor üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, ilk çeyreği 28-17 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci çeyreğinde Vesely ile pota altını etkili kullanan sarı-lacivertliler, 12. dakikayı 32-19 önde geçti. Gaziantep Basketbol üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla farkı tek hanelere indirdi: 34-27. Armand ve Lyons ile hücumda etkili olan konuk ekip soyunma odasına 47-44 önde girdi.
Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başlarken Fenerbahçe Doğuş, Vesely ve Melli'nin sayılarıyla 23. dakikayı 51-49 önde geçti. Sonraki bölümde Vesely ve Nunnally ikilisiyle etkili olan sarı-lacivertliler, 27. dakikayı 61-52 üstün tamamladı. Farkı açan ev sahibi ekip, final periyoduna 72-59 önde gitti.
Son çeyrekte rakibine karşı üstünlük kuran Fenerbahçe Doğuş, Datome ile üst üste sayılar bularak 35. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 81-65. Fenerbahçe Doğuş, Gaziantep Basketbol karşısında sahadan 96-71 galip ayrıldı.
- Fenerbahçe Doğuş
- Gaziantep Basketbol
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.