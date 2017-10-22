Fenerbahçe Doğuş: 96-Gaziantep Basketbol: 71

FENERBAHÇE DOĞUŞ: 96 - GAZİANTEP BASKETBOL: 71

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Ozan Ersan Ergüler, Ozan Çakar, Ahmet Tatlıcı

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Wanamaker 10, Melih Mahmutoğlu 12, Nunnally 19, Melli 10, Vesely 20, Sinan Güler 6, Barış Hersek, Ahmet Düverioğlu 4, Egehan Arna 2, Efe Ergi Tırpancı, Guduric 2, Datome 11

GAZİANTEP BASKETBOL: Armand 19, Lyons 14, Orhan Haciyeva, White 12, Rudd 7, Balazic 4, Uğur Can Öğüt 5, Williams 4, Erden Eryüz, Erolcan Çinko 6

1. PERİYOT: 28-17

DEVRE: 44-47

3. PERİYOT: 72-59

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, Vesely ve Wanamaker'in etkili oyunuyla 3. dakikayı 9-5 önde geçti. Sarı-lacivertli ekip, Melih Mahmutoğlu'nun üst üste bulduğu sayılarla 5. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 17-7. Kalan bölümde skor üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, ilk çeyreği 28-17 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci çeyreğinde Vesely ile pota altını etkili kullanan sarı-lacivertliler, 12. dakikayı 32-19 önde geçti. Gaziantep Basketbol üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla farkı tek hanelere indirdi: 34-27. Armand ve Lyons ile hücumda etkili olan konuk ekip soyunma odasına 47-44 önde girdi.

Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başlarken Fenerbahçe Doğuş, Vesely ve Melli'nin sayılarıyla 23. dakikayı 51-49 önde geçti. Sonraki bölümde Vesely ve Nunnally ikilisiyle etkili olan sarı-lacivertliler, 27. dakikayı 61-52 üstün tamamladı. Farkı açan ev sahibi ekip, final periyoduna 72-59 önde gitti.

Son çeyrekte rakibine karşı üstünlük kuran Fenerbahçe Doğuş, Datome ile üst üste sayılar bularak 35. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 81-65. Fenerbahçe Doğuş, Gaziantep Basketbol karşısında sahadan 96-71 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş

Gaziantep Basketbol