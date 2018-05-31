FENERBAHÇE DOĞUŞ: 98 - BANVİT: 93

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Serdar Ünal, Alper Özgök

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Ali Muhammed, Guduric 16, Nunnally 8, Melli 6, Ahmet Düverioğlu 10, Barış Hersek, Wanamaker 24, Egehan Arna, Vesely 16, Sinan Güler, Sloukas 18

BANVİT: Taylor 13, Rautins 22, Thomas 12, Caloiaro 14, Vidmar 13, Can Altıntığ, Rıdvan Öncel 7, Şehmus Hazer 7, Tolga Geçim, Kulig 5

1. PERİYOT: 18-15

DEVRE: 38-36

3. PERİYOT: 60-56

NORMAL SÜRE: 80-80

5 FAUL: 40.53 Vesely (Fenerbahçe Doğuş), 44.35 Taylor (Banvit)

Karşılaşmaya top kayıplarıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş karşısında Banvit, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla 3. dakikayı 8-3 üstün geçti. İlerleyen dakikalarda boyalı alanı iyi savunan sarı-lacivertli ekip, Ahmet Düverioğlu'nun pota altından, Wanamaker'ın da dış atışlardan bulduğu basketlerle 9. dakikada eşitliği sağladı: 15-15. Fenerbahçe Doğuş, Sloukas'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle ilk çeyreği 18-15 üstün tamamladı.

İkinci periyoda Wanamaker ve Vesely'nin basketleriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 12. dakikada farkı 7 sayıya (22-15) çıkardı. Savunmasını sertleştiren ve pota altından bulduğu sayılarla 6-0'lık seri yakalayan Banvit, Vidmar'ın etkili oyunuyla 18. dakikada yeniden öne geçti: 32-33. Çabuk toparlanan, boyalı alandan Guduric ve Sloukas ile isabetler bulan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 38-36 önde gitti.

İkinci yarının ilk dakikalarında iki ekip de pota altından sayılar üretirken, 24. dakika 43-43 eşitlikle geçildi. Thomas'ın arka arkaya ürettiği sayılarla Banvit, 27. dakikada tekrardan üstünlüğü ele geçirdi: 48-50. Tam saha pres yapan ve rakibini top kayıplarına zorlayan Fenerbahçe Doğuş, kaptığı toplarla sayılar buldu ve final periyoduna 60-56 önde girdi.

Son çeyreğe Nunnally'nin basketleriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 32. dakikayı 64-56 önde geçti. Hücumlardan boş dönen rakibi karşısında dış atışlardan arka arkaya sayılar bulan Banvit, Rautins'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 35. dakikada yeniden üstünlüğü ele geçirdi: 69-70. İyi oyununu sürdüren Banvit, 38. dakikada farkı 5 sayıya taşıdı: 72-77. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada normal sürenin sona ermesine 9 saniye kala Wanamaker'ın turnikesiyle Fenerbahçe Doğuş eşitliği sağladı: 80-80. Son hücumda Banvit, topu iyi kullanamayınca karşılaşma uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünde Wanamaker ve Sloukas ile skor üreten sarı-lacivertli ekip, 42. dakikayı 86-83 üstün geçti. Banvit, 44. dakikada Taylor'ın basketiyle beraberliği (88-88) yakalasa da Fenerbahçe Doğuş, Sloukas ve Wanamaker'ın serbest atışlardan bulduğu sayılarla sahadan 98-93 galip ayrıldı.