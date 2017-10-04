Fenerbahçe Doğuş Banvit maçı canlı yayın- hangi kanalda?

Basketbolda 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, başkentte sahibini buluyor. Dev mücadelede geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE DOĞUŞ: 8 - BANVİT: 3

(İlk periyot oynanıyor...)



SALON: Ankara Spor Salonu

HAKEMLER: Ozan Çakar, Ziya Özorhon, Mehmet Şahin

YAYIN: TRT Spor

SAAT: 19:00

Fenerbahçe Doğuş'ta Bobby Dixon, Nikola Kalinic, Melih Mahmutoğlu ve Barış Hersek'in sakatlıkları bulunuyor. Banvit'te ise herhangi bir ismin sakatlığı bulunmuyor.

Play-off final serisinde Beşiktaş Sompo Japan'ı 4-0'lık seri sonunda mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7. kez müzesine götürmek için mücadele ediyor. Geçen sezon THY Avrupa Ligi kupasını kazanarak, Türk basketbolu adına bir ilki gerçekleştiren sarı-lacivertli takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda daha önce 6 kez mutlu sona ulaştı.

Geçen sezonki kupayı, Fenerbahçe, Anadolu Efes'i 77-69 mağlup ederek kupasına götürmüştü.

Tarihinin ilk kupasını geçen yıl Ankara'da Türkiye Kupası zaferiyle elde eden Banvit, 1985'ten bu yana düzenlenen organizasyonda ilk kez yer alıyor.

Anadolu Efes, 10 kezle kupayı en fazla müzesine götüren takım unvanını elinde bulunduruyor.

HİDAYET TÜRKOĞLU: ADINA YAKIŞIR BİR MÜCADELE OLACAK

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Doğuş ile Banvit arasında Ankara'da oynanacak 33. Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşması öncesi bir mesaj yayımladı. Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın adına yakışır bir heyecan ve coşku içinde geçeceğine inancının tam olduğunu bildirdi.

BANVİT BASKETBOL KULÜBÜ SPORTİF DİREKTÖRÜ TURGAY ÇATALOLUK Yeni bir araya gelen takım olduğumuz da unutulmamalı. Şimdiye kadar oynadığımız hazırlık maçlarında oldukça pozitif bir görüntü verdik. Ancak tabii ki gerçek hayat şimdi başlıyor. Yeni sezona yoğun ve zor bir maç programı ile giriş yapıyoruz.

Basketbola olan ilginin daha da artması ve bu sporun daha da sevilmesi için böyle maçların değerli olduğuna değinen Türkoğlu, mesajına şöyle devam etti;

"Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde düzenlenen bu dev organizasyonun adına yakışır bir heyecan ve coşku içinde geçeceğine olan inancım tamdır. Bu vesileyle bir kez daha basketbola olan inancı ve desteği için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Bu güzel basketbol gününün bir bayram havası içinde geçmesini dilerken, sahada mücadele eden sporcularımızın ellerinden gelenin en fazlasını yaparak bizlere keyifli dakikalar yaşatacağından da eminim."

Organizasyonun Türk basketboluna güzellikler katması dileğinde bulunan TBF Başkanı Türkoğlu, "Bu anlamlı kupa gününde mücadele edecek, geçtiğimiz yıl THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş ile FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde final oynama başarısı gösteren Banvit'e başarı dileklerimi bir kez daha tekrarlarken, yeni sezonun açılışı niteliğindeki bu değerli kupa mücadelesinin basketbolumuza güzellikler katmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Doğuş