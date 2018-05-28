Türkiye Tahincioğlu Basketbol ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Yarı finalde Fenerbahçe Doğuş, evinde Banvit'i konuk edecek. Karşılaşmaya az bir süre kala Fenerbahçe Doğuş - Banvit basketbol maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Doğuş - Banvit maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

FENERBAHÇE DOĞUŞ - BANVİT MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? YARI FİNAL

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final ilk maçında Banvit’i konuk ediyor. 28 Mayıs Pazartesi günü 20:45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Mehmet Keseratar, Altuğ Köselerli, Ahmet Tatlıcı hakem üçlüsü yönetecek.

Üç maç kazanan takımın adını finale yazdıracağı Fenerbahçe Doğuş – Banvit serisinde ilk iki karşılaşmaya 28 Mayıs Pazartesi 20:45 ve 30 Mayıs Çarşamba 20:45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ev sahipliği yapacak, üçüncü maç ise 1 Haziran Cuma günü 20:45’te Kara Ali Acar Spor Salonu’nda oynanacak. Gerekmesi durumunda dördüncü maç yine Banvit ev sahipliğinde oynanacak ve yine gerekmesi durumunda beşinci karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılacak.



Yarı finalin diğer eşleşmesi ise Tofaş ile Anadolu Efes arasında oynanacak. Bu eşleşmede saha avantajı Bursa temsilcisi Tofaş’ta bulunuyor.

Fenerbahçe Doğuş’un Yarı Final Yolu

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi normal sezonunda oynadığı 30 maçta 27 galibiyet elde etti. Bu bölümü lider olarak bitiren Fenerbahçe Doğuş, üç yenilgisini Anadolu Efes, Darüşşafaka ve Banvit’e karşı aldı. Obradovic’in öğrencileri, iç sahada oynadığı 15 maçı da kazandı. Takımımız, ligde son iç saha yenilgisini 2015-2016 sezonunda Torku Konyaspor’a karşı (26 Ekim 2015 tarihinde) 73-74 ile almıştı. Fenerbahçe Doğuş’un BSL’de 55 maçlık iç saha galibiyet serisi bulunuyor.



Fenerbahçe Doğuş, normal sezonda maç başına 87.3 sayı, 21.1 asist, 106.4 verimlilik puanı, %62.3 iki sayı yüzdesiyle tüm bu alanlarda ilk sırada yer alıyordu. Ekibimiz aynı zamanda 7.5 top çalma ve %41.13 üç sayı yüzdesiyle de ligin en iyi ikinci takımıydı. Fenerbahçe Doğuş, normal sezonda potasında maç başına 72.6 sayı görüyor ve ligin en iyi ikinci savunma takımı olarak dikkat çekiyordu.



Fenerbahçe Doğuş Play-off çeyrek final turunda, normal sezonu 14 galibiyet ve 16 yenilgiyle sekizinci sırada bitiren Sakarya Büyükşehir Basketbol’u 2-0 ile geçti. İstanbul’daki ilk maçı 81-66 kazanan Fenerbahçe Doğuş deplasmanda da 77-54 ile galip geldi. İlk maçta James Nunnally ve Nicolo Melli 15’er sayı üretirken; Sakarya’daki karşılaşmanın en skorer oyuncuları 20 sayıyla Luigi Datome ve 11 sayıyla Melih Mahmutoğlu oldu.

Geçmiş Karşılaşmalar



Fenerbahçe Doğuş, bugüne dek rakibiyle ligde oynadığı 31 maçta 19 galibiyet elde etti. Fenerbahçe Doğuş ile Banvit arasında normal sezonda oynanan müsabakalarda 1-1 eşitlik vardı. İki ekip, aynı zamanda sene başında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da karşı karşıya geldi ve gülen taraf Fenerbahçe Doğuş oldu.



İki takım, bu sezon ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali’nde karşılaştı ve Fenerbahçe Doğuş, rakibini 75-64 mağlup ederek kupayı 7. kez müzemize getirdi. Fenerbahçe Doğuş’ta Jan Vesely 18 sayı ve 7 ribaund, Luigi Datome 14 sayı ve 5 ribaund, Kostas Sloukas 13 sayı ve 4 asist, Brad Wanamaker ise 11 sayı ve 3 asist istatistikleri üretti. Rakip takım ise Angelo Caloiaro 15, daha sonra kadrodan ayrılan Jacob Odum ve Gasper Vidmar ise 10’ar sayı üretti.

Bu sezon ligin ilk haftasında oynanan müsabakayı ise 80-63’lük skorla kazanan yine Fenerbahçe Doğuş’tu. Takımımızda Jason Thompson 16 sayı ve 9 ribaund, Luigi Datome 12 sayı, Kostas Sloukas ise 11 sayı ve 4 asist üretti. Banvit’te Jake Odum 24, Adonis Thomas 10 sayı buldu.



İki takım arasında bu sezonki son mücadele 28 Ocak’ta Bandırma’da oynandı ve kazanan 63-61 ile Banvit oldu. Bu mücadelede Luigi Datome 20, Jan Vesely 15, Brad Wanamaker 12 sayı üretti. Banvit cephesinde ise Angelo Caloiaro 17, Damian Kulig 16, Tony Taylor ise 10 sayı buldu.



Bilet Satışı Hakkında



Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final turu ilk iki maçında Banvit ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacağı maçların bilet satışı Mobilet üzerinden sürüyor.



Banvit serisi bilet fiyatları (Her iki maçın bilet satışı da ayrı ayrı yapılacaktır):



Saha içi A-D-G sırası 600 TL yemek dahil (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Saha içi B-E-H sıraları 500 TL yemek dahil

Saha içi C-F-J sıraları 450 TL yemek dahil

346 (Açık Loca): 220 TL yemek dahil

Kat 1 – 132 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Sky Lounge – 125 TL

Kat 2 – 110 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Kat 3 – 85 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Kat 4 – 65 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Kat 5 – 50 TL

Kat 6 – 40 TL

Kat 7 – 30 TL