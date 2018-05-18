Fenerbahçe Doğuş'un başantrenrü Zeljko Obradovic Zalgris Kaunas'ı 76-67 yenerek finale çıktıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Sırp çalıştırıcı çok iyi savunma yaptıklarını söyledi.

Obradovic'in açıklamaları şu şekilde: "Çok iyi savunma yapmak zorundaydık. Onlar da iyi geri dönüş yaptı. İlk saniyeden son saniyeye kadar savaşacaklarını biliyorduk. Savunmada daha iyi iş yaptık. Finalde çok çok daha iyi hücum etmeliyiz. Onlar hiç vazgeçmediler. Bir şekilde geri dönmenin yolunu buluyorlar. İnanılmaz sezonları için onları tebrik ediyorum. Bobby Dixon'un performansı insanlar için sürpriz olabilir de benim için değil. Bobby her zaman büyük oynuyor."

Ahmet Düverioğlu: "Bugün çok iyi bir atmosfer vardı. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Koç, maçtan önce 'Bu takıma enerji katmanı istiyorum' dedi, ben de elimden geleni yaptım. Çok mutluyuz ama 1 maçımız daha var, şimdi ona konsantre olacağız."

Jan Vesely: "Çok mutluyum, bir kez daha finaldeyiz. Burada durmak istemiyoruz. İyi dinlenmemiz lazım. Pazar için hazır olmamız lazım. Bobby Dixon için konuşamam, söylemem gereken şey yayında uygun değil, çok büyük bir yüreği var. Sezon başında sakattı, ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi, bazı maçlarda hiç oynayamadı. Ama çok mutluyum, onun için de takım için de çok mutluyum."

Gigi Datome: "Çok iyi bir takım Zalgiris, onları tebrik ediyorum. Mükemmel bir sezon geçirdiler. Biz de Bobby olmasaydı kazanamazdık. Onun sayesinde kazandık. Benim amacım takım arkadaşlarıma yardım etmek."

Bobby Dixon: "Zalgiris çok sert bir takım, onların böyle olmasını bekliyorduk. Seri yakalıyoruz farkı açıyoruz, geri dönüyorlar. Ama yine de kazanmayı başardık. Ben hazırım, her zaman fırsat için hazırım. Biz zor bir maç bekliyoruz ama oynamaya hazırız, herkese hazırız."