“Fenerbahçe’ye ikinci olmak için gelmedim...” Bu sözler, Avrupa basketbolunun tartışmasız en büyük coachu Zeljko Obradovic’e ait...

3 Temmuz 2013’te imza attığı Sarı-Lacivertliler’le geçirdiği her sezon, Sırp efsane bu sözlerinin ne anlama geldiğini biraz daha fazla gösterdi herkese. Ve Obra, dün Belgrad’da yani kendi evinde, yıllarca başarıdan başarıya koştuğu eski öğrencisi Sarunas Jasikevicius’u mat etti ve kariyerinin 12. THY Euroleague Final-Four’una yükseldi. Bugüne kadar oynadığı 11 finalin 9’undan galip ayrılan Obradovic, yarınki karşılaşmayı da kazanıp bu alandaki rekorunu geliştirmenin hesaplarını yapıyor. Daha önce aynı takımla Euroleague kupasını üst üste iki defa müzesine götüremeyen Obradovic, bu alanda da ilki başarmak istiyor.





SADECE İKİ KEZ FİNAL KAYBETTİ



Obradovic’in başında olduğu takımlar, Euroleague’de bugüne kadar 11 finalin sadece ikisini kaybetti. 16 kez katıldığı Final-Four’da 11 defa finale çıkma başarısı gösteren Obra, 2001 yılında Panathinaikos’un başında Maccabi Tel Aviv’e kaybederek şampiyonluk şansını kullanamadı. Efsane başantrenör 2015-16 sezonunda ise F.Bahçe’yle finalde Rus ekibi CSKA 101-96 kaybetti.