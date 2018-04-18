THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final maçları devam ediyor. Çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Doğuş, evinde Baskonia takımını konuk edecek. Rövanş maçına avantajlı çıkmak isteyen iki takımda tüm kozlarını paylaşacak. Peki Fenerbahçe Doğuş basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maç hakkında tüm detaylar...

FENERBAHÇE DOĞUŞ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalin ilk maçında evinde İspanya temsilcisi Baskonia takımı ile karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.15'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler, ligde normal sezonu 21 galibiyet, 9 mağlubiyetle 2. sırada tamamlamış ve 16 galibiyet, 14 mağlubiyetle 7. sırada yer alan Baskonia ile eşleşmişti. Üç galibiyete ulaşacak takımın 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmenin ilk 2 karşılaşması, Fenerbahçe Doğuş'un sahasında oynanacak.

Çeyrek finalin rövanş maçı, 20 Nisan Cuma günü saat 20.45'te başlayacak.