5 maçlık serinin ilk buluşması Ülker Salonu’nda... Fenerbahçe Doğuş, geçen sezon şampiyon olduğu THY Euroleague’de üst üste 4. kez Final Four’a yükselebilmek için çıkacağı ve ilk iki maçı evinde oynayacağı Play-Off çeyrek final serisinin ilk maçında, normal sezonda 2 kez yendiği Baskonia ile bu karşı karşıya geliyor... 3 galibiyete ulaşan taraf, 18-20 Mayıs’ta Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenecek olan Final-Four’a yükselecek.

Fenerbahçe Doğuş mücadeleye Brad Wannamaker, James Nunnally, Jason Thompson, Nikola Kalinic, Jan Vesely 5'iyle başladı.

FENERBAHÇE DOĞUŞ: 40 - BASKONİA: 23



1. PERİYOT: FENERBAHÇE: 21 - BASKONİA: 11



SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

SAAT: 20.15

YAYIN: beIN Sports 3

Sarı-Lacivertliler, ligde normal sezonu 21 galibiyet, 9 mağlubiyetle 2. sırada tamamlamış ve 16 galibiyet, 14 mağlubiyetle 7. sırada yer alan Baskonia ile eşleşmişti. Serinin ikinci maçı, 20 Nisan Cuma günü saat 20.45’te başlayacak.

MAÇTAN NOTLAR

Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında İspanyol temsilcisi Baskonia'yı ağırlayan Fenerbahçe Doğuş'a taraftarı büyük bir destek verdi.



Sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan zorlu maçın biletlerinin tamamını tüketti.



Salonu dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarına büyük destek verirken, tribünler de adeta sarı renge büründü.



BOGDANOVIC'E BÜYÜK İLGİ

Fenerbahçe'nin geçen sezon THY Avrupa Ligi şampiyonluğunda büyük rol oynayan eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic, karşılaşmayı izlemek için salona geldi.



Sezon başında NBA takımlarından Sacramento Kings'e transfer olan Bogdanovic'e taraftarlar büyük bir ilgi gösterdi. Sırp oyuncu, salonu dolaşarak taraftarı selamladı. Taraftarlar da uzun süren eski yıldızlarına tezahürat yaptı.



Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ozan Balaban da Bogdanovic'e, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde kazanılan şampiyonluğun temsili olan yüzüğü takdim etti.



Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da maçı sarı-lacivertlilerin kenar yönetiminin arkasından takip etti.



TRİBÜNDE BÜYÜK PANKART

Fenerbahçeli taraftarlar tribünde büyük bir pankart açarak, takımlarının bu sezon da Dörtlü Final'e kalıp şampiyonluğa ulaşacağına vurgu yaptı.



Pota arkasında açılan pankartta Fenerbahçe'nin Madrid, Berlin ve İstanbul'da son 3 sezonda oynadığı Dörtlü Final organizasyonları hatırlatıldı. Bu sezon Belgrad'da Dörtlü Final'in yapılacağı hatırlatılan pankartın üzerindeki "Zafere giden yol 2" yazısı dikkati çekti.

OBRADOVİC KARİYERİNDE BİR İLK PEŞİNDE

İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaşan Fenerbahçe Doğuş'ta başantrenör Zeljko Obradovic, kariyerinde bir ilke daha imza atmak istiyor. Avrupa basketbolunun en önemli başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, çalıştırdığı bir takımı THY Avrupa Ligi'nde ilk kez üst üste 4 yıl Dörtlü Final'e taşımayı hedefliyor.

Sırp başantrenör, daha önce çalıştırdığı Panathinaikos'u 1999-2002, Fenerbahçe'yi ise 2014-2017 yıllarında 3 sezon üst üste Dörtlü Final'e taşıdı. Deneyimli başantrenör, 1993-1994'te Joventut Badalona'yla, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında ise Real Madrid'le son 4'te yer alarak üst üste 3 yıl Dörtlü Final heyecanını iki farklı takımla tatmıştı.

Başantrenörlük kariyerindeki 27. yılını geçiren ve Avrupa'da elde ettiği başarılarla ön plana çıkan Obradovic, Fenerbahçe Doğuş'u bu sezon da son 4'e taşıyarak kariyerinde bir ilki daha yaşamak için mücadele edecek.

22 SEZONDA 16 DÖRTLÜ FİNAL

Avrupa Ligi'nde ilk kez 1991'de boy gösteren Sırp başantrenör, bu kulvarda mücadele ettiği 22 sezonda ulaşılması güç bir başarı yakaladı. Bu organizasyonun en başarılı başantrenörü olan ve 9 kez kupa sevinci yaşayan Obradovic, 23. sezonunu geçirdiği Avrupa Ligi'nde 16 defa takımlarını Dörtlü Final'e taşıdı. Obradovic, geride kalan 22 sezonluk Avrupa Ligi kariyerinde sadece 6 kez Dörtlü Final'de yer alamadı.

Avrupa Ligi'nde en fazla Dörtlü Final heyecanı yaşayan çalıştırıcı unvanının da sahibi deneyimli başantrenör, şampiyonluklarının yanı sıra ikişer kez ikinci ve üçüncü, üç defa da dördüncü oldu. Obradovic, Panathinaikos'la 8, Fenerbahçe'yle 3, Real Madrid'le 2, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona'yla ise birer kez Dörtlü Final'de yer aldı.

OBRA'NIN DÖRTLÜ FİNAL TECRÜBESİ

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic'in Avrupa'nın bir numaralı kupasında mücadele ettiği 16 Dörtlü Final'de aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Takımı Derece 1991-1992 Partizan Şampiyon 1993-1994 Joventut Badalona Şampiyon 1994-1995 Real Madrid Şampiyon 1995-1996 Real Madrid 4. 1997-1998 Benetton 3. 1999-2000 Panathinaikos Şampiyon 2000-2001 Panathinaikos 2. 2001-2002 Panathinaikos Şampiyon 2004-2005 Panathinaikos 3. 2006-2007 Panathinaikos Şampiyon 2008-2009 Panathinaikos Şampiyon 2010-2011 Panathinaikos Şampiyon 2011-2012 Panathinaikos 4. 2014-2015 Fenerbahçe Ülker 4. 2015-2016 Fenerbahçe 2. 2016-2017 Fenerbahçe Şampiyon



FENERBAHÇE, OBRADOVİC'LE ÇEYREK FİNAL KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, 2012'de göreve gelen Obradovic'le Avrupa Ligi'nde yer aldığı üç çeyrek final serisini de kayıpsız geçti. Bu yıl ülkesi Sırbistan'da kupayı tekrar kazanmak isteyen Obradovic, geride kalan üç sezonda play-off'larda Maccabi FOX, Real Madrid ve Panathinaikos Superfoods karşısında zorlanmadı. Obradovic'le play-off'larda maç kaybetmeyen sarı-lacivertliler, üç seriyi de 3-0'la geçmeyi bildi.

TEK KAYBETTİĞİ ÇEYRAK FİNAL SERİSİ

Obradovic, kariyerinde Avrupa Ligi'nde sadece bir kez çeyrek final serisi kaybetti. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli başantrenörü, 17 kez çeyrek final serisi oynadığı organizasyonun 16'sında rakiplerini eleyerek takımlarını Dörtlü Final'e taşıdı. Obradovic, sadece Panathinaikos'un başında yer aldığı 2005-2006 sezonunda o zamanki adıyla Tau Ceramica'ya (şimdiki ismiyle Baskonia) çeyrek final serisinde 2-1 kaybederek, Dörtlü Final'in kapısından döndü. Sırp başantrenör, yarın başlayacak seride 2006 yılında elendiği İspanya temsilcisi karşısında bu kez aynı sonucu yaşamamak için mücadele edecek.