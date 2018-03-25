FENERBAHÇE DOĞUŞ: 79 - ESKİŞEHİR BASKET: 69



SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Halit Can Cihan



FENERBAHÇE DOĞUŞ: Wanamaker 7, Melih Mahmutoğlu 16, Guduric 2, Vesely 2, Ahmet Düverioğlu 10, Ali Muhammed 9, Egehan Arna 6, Nunnally 7, Thompson 5, Sinan Güler 4, Melli 9, Barış Hersek 2

ESKİŞEHİR BASKET: Caner Erdeniz 3, Buğrahan Tuncer 3, Baron 18, Ayres 8, Kravtsov 27, Berkay Candan 5, Dorukhan Engindeniz, Duncan 5, Arda Berk Kaya



1. PERİYOT: 23-19

DEVRE: 50-34

3. PERİYOT: 62-52



DİSKALİFİYE: 37.51 Ayres (Eskişehir Basket)



Karşılaşmaya pota altından Vesely ve Ahmet Düverioğlu'nun basketleriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 5. dakikayı 14-8 üstün geçti. Kravtsov'un sayılarıyla Eskişehir Basket, farkı azaltsa da sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 23-19 üstün tamamladı.



İkinci çeyrekte Ayres'in sportmenlik dışı faulü sonrası farkı açan Fenerbahçe Doğuş, Ali Muhammed'in dış atıştan kaydettiği sayıyla 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 35-25. Rakip yarı alanda pres yaparak rakibini top kayıplarına zorlayan ve kaptığı toplarla basketler bulan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 50-34 üstün gitti.



İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Melli ve Wanamaker ile boyalı alandan isabetler bulan ev sahibi ekip, 25. dakikayı 58-40 üstün geçti. Dış atışlardan arka arkaya isabetler bulan konuk takım farkı 10 sayıya kadar indirse de Fenerbahçe Doğuş, son çeyreğe 62-52 önde girdi.



Son periyotta Melih Mahmutoğlu ve Nunnally ile üç sayı çizgisinin gerisinden sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, 34. dakikada farkı yeniden 18 sayıya (73-55) kadar çıkardı. Skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Doğuş, sahadan 79-69 galip ayrıldı.



Eskişehir Basket'te 27 sayıyla oynayan Viacheslav Kravtsov, maçın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe Doğuş da Melih Mahmutoğlu ise karşılaşmayı 16 sayıyla tamamladı. Sarı-lacivertli ekipte tüm oyuncular skora katkı yaptı.



Öte yandan karşılaşmayı Fenerbahçe Futbol Takımı oyuncularından Jose Fernandao da takip etti.

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