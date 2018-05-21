Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli basketbolcuların oldukça mutsuz olduğu görüldü.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan kaptan Melih Mahmutoğlu, taraftarlardan iyi tepkiler almalarına rağmen üzgün olduklarını söyledi.

Sırbistan'a şampiyon olmak için gittiklerini hatırlatan Melih, "Artık önümüze bakmamız gerekiyor. Takım maçtan etkilendi. Yapacak bir şey yok. Final maçı zorluydu ve hatalarımız oldu. Sezonu şampiyon olarak bitirmek istiyoruz. Çabucak toparlanıp, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'a karşı iyi bir maç çıkartıp daha sonra da şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Melih, sarı-lacivertli taraftarların Avrupa'nın her bölgesinde kendilerine inanılmaz bir destek verdiğini ve onları üzdükleri için ayrıca mutsuz olduklarını da sözlerine ekledi.