Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen medya günü etkinliğine asbaşkan Ozan Balaban, başantrenör Zeljko Obradovic, genel menajer Maurizio Gherardini ile oyunculardan Melih Mahmutoğlu ve Luigi Datome katıldı.
Burada açıklamada bulunan Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.
Elde ettikleri başarılar nedeniyle oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Obradovic, "Geçen yaz takımdan ayrılan önemli oyuncularımız oldu. Zalgiris, iyi tanıdığımız bir rakip, kaliteli bir takım. Başantrenörleri ne zaman ne yapması gerektiğini iyi biliyor. Onlara karşı 40 dakika boyunca çok iyi oynamalıyız. Taraftarımızın bizi destekleyeceğini biliyorum ve bunu bilmek gerçekten çok güzel." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli başantrenör, bir gazetecinin eski oyuncularının antrenör olarak kendisine rakip olması yönünde sorduğu bir soru üzerine ise, "Eski oyuncularım için çok mutluyum. Çünkü basketbolu ne kadar çok sevdiklerini biliyorum ve final-four'a kaldıkları için tebrik ediyorum. Şu anda 100'den fazla eski oyuncum antrenörlük yapıyor. Bu da ne kadar yaşlı olduğumu gösteriyor. Luigi Datome de ilerde isterse antrenörlük yapabilir." şeklinde cevap verdi.
Asbaşkan Ozan Balaban ise Fenerbahçe Doğuş'un elde ettiği başarıların 20 yıllık bir proje sonucunda kazanıldığını belirtti.
Eskiden idmanlardan sonra oyuncuların sıcak su için kavga ettiklerini hatırlatan Balaban, "Sponsorluk çok önemli. Aziz Yıldırım, sponsor olmadan da hedefi THY Avrupa Ligi şampiyonluğu olarak koydu. Tüm şirketlerimizi Avrupa'da Türk bayrağını taşıyan takımları desteklemeye davet ediyorum. Önümüzdeki sene için bir sıkıntımız yok. Sponsorumuz olsa da olmasa da bizim vizyonumuz belli. Tabii sponsor olursa buradaki çabamız daha hızlı ilerler." diye konuştu.
Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ise şu ana kadar büyük işler başardıklarını ve takım olarak çok gururlu olduklarını dile getirdi.
Şampiyonluğu bir kez daha kazanmanın önemine vurgu yapan Melih, şunları aktardı:
"Sezon başından bu yana zorlu maçlar ve dönemler oldu ama ne kadar karakterli bir takım olduğumuzu her zaman gösterdik. Heyecanlıyız, en iyi ve en sağlıklı şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah oradan kupayı kaldırmış bir şekilde döneriz. Fenerbahçe'de 5. senem. Üç senedir kaptanlık yapıyorum. İnşallah uzun süreler takımıma hizmet ederim. Biz hala başarıya açız. Hiç Dörtlü Final'e kalmamış, şampiyon olmamış gibi düşünüyoruz."
Fenerbahçe Doğuş'un İtalyan basketbolcusu Luigi Datome de her sene Dörtlü Final'de olmanın büyük bir gurur olduğunu ifade ederek, aynı gururu yaşamak istediklerini kaydetti.
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