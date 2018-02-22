Euroleague'in 23. haftasında AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı konuk eden Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmadan 89-70 galip ayrıldı. Fenerbahçe Doğuş bu sonuçla 16. galibiyetini alırken, İtalyan temsilcisi 16. yenilgisini aldı.
FENERBAHÇE DOĞUŞ: 89 - AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILAN: 70
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Milivoje Jovcic (Sirbistan), Ioannis Foufis (Yunanistan)
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Sloukas 13, Nunnaly 11, Kalinic 8, Vesely 8, Ahmet Düverioğlu 2, Thompson 15, Melli 6, Wanamaker 11, Guduric 8, Sinan Güler 5, Barış Hersek, Egehan Arna 2
AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILAN: Cinciarini 7, Goudelock 7, Micov 19, Kuzminskas 11, Tarczewski 6, M'Baye 6, Bertans 3, Jerrells 9, Gudaitis 2
1. PERİYOT: 23-20
DEVRE: 48-33
3. PERİYOT: 65-48
Karşılaşmaya tam saha presle başlayan Fenerbahçe Doğuş, Sloukas'ın sayılarıyla 3. dakikayı 9-6 üstün geçti. Her iki ekip dış atışlardan sayılar bulurken Vesely ve Ahmet Düverioğlu ile de pota altında etkili olan sarı-lacivertli takım, ilk çeyreği 23-20 üstün tamamladı.
İkinci çeyrekte savunmayı sertleştiren ve rakibine kolay atış şansları vermeyen Fenerbahçe Doğuş, 16. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 34-24. Hücumda çok fazla top kaybı yapan konuk ekip karşısında potaya çabuk giderek sayılar bulan sarı-lacivertliler, 19. dakikada farkı 20'ye kadar yükseltti: 46-26. Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 48-33 üstün gitti.
İkinci yarıya iki ekip de hücumda etkisiz başladı. Micov ve Cinciarini hücum ikilisiyle 6-0'lık seri yakalayan AX Armani Exchange Olimpia Milan, 25. dakikanın içinde farkı tek hanelere indirdi: 48-39. Moladan, Sloukas'ın üç sayı çizgisinin gerisinden, Thompson ve Vesely'nin boyalı alandan bulduğu sayılarla 7-0'lık seriyle dönen sarı-lacivertli ekip 26. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 55-39. Skor üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 65-48 önde girdi.
Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan sarı-lacivertliler Thompson'ın pota altından kaydettiği sayılarla 36. dakikada farkı 24 sayıya kadar çıkardı: 78-54. Üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Doğuş, sahadan 89-70 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertli ekipte, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda İsveç ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosunda bulunan Melih Mahmutoğlu ve Ali Muhammed forma giyemedi.
Fenerbahçe Doğuş'un İtalyan oyuncusu Luigi Datome, son antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Karşılaşmayı ayrıca Fenerbahçe Futbol Takımı oyuncularından Jose Fernandao da takip etti.
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