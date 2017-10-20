Fenerbahçe Doğuş Olimpia Milano maç sonucu - Fenerbahçe Doğuş Olimpia Milano EuroLeague maç sonucu

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Doğuş, İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı normal süresi 80-80 biten maçta, uzatmada 92-86 yendi.
SALON: Mediolanum Forum
HAKEMLER: Miguel Perez Perez (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan), Jakub Zamojski (Polonya)
AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILAN: Theodore 15, Goudelock 9, Micov 15, M'Baye 16, Tarczewski 4, Kalnietis 3, Jefferson, Bertans 16, Gudaitis 8, Cusin
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Sloukas 17, Guduric 4, Datome 16, Melli 15, Vesely 8, Ahmet Düverioğlu, Nunnaly 6, Thompson 10, Wanamaker 16
1. PERİYOT: 21-23
DEVRE: 38-37
3. PERİYOT: 54-64
NORMAL SÜRE: 80-80
5 FAULLE ÇIKANLAR : 38.57 M'Baye (AX Armani Exchange Olimpia Milan), 43.53 Vesely (Fenerbahçe Doğuş)
Fenerbahçe Doğuş bu sonuçla ikinci haftada ilk galibieytini alırken, AX Armani Exchange Olimpia Milan ikinci maçından da yenilgiyle sahadan ayrıldı.
Karşılaşmaya M'Baye'nin üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetli atışlarla başlayan ev sahibi ekibe Fenerbahçe Doğuş, Melli, Sloukas ve Datome'yle cevap vererek, ilk 5 dakikayı 12-10 önde geçti. Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 23-21 üstün tamamladı.
İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı ve 14. dakika 27-27'lik eşitlikle geçildi. Kenardan gelen Bertans'ın üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle AX Armani Exchange Olimpia Milan, 16. dakikada 5 sayılık üstünlük yakaladı: 34-29. İtalyan temsilcisi, soyunma odasına 38-37 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe pota altını kullanarak başlayan Fenerbahçe Doğuş, 25. dakikada 49-46 öne geçti. Datome'yle hücumda etkili olan sarı-lacivertliler, çeyreğin son dakikasında farkı çift hanelere çıkardı: 52-62. Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 64-54 önde girdi.
Son çeyrekte Bertans'ın hücum performansıyla oyunda kalmaya çalışan İtalyan temsilcisi, 35. dakikada farkı 8 sayıya indirdi: 64-72. M'Baye'nin etkili oyunuyla AX Armani Exchange Olimpia Milan, bitime 1 dakika 17 saniye kala farkı 2'ye kadar düşürdü: 75-77. Ev sahibi ekipte Micov, bitime 7.8 saniye kala attığı 3 sayılık basketle maça dengeyi getirdi: 80-80. Fenerbahçe Doğuş, son hücumu Wanamaker'la değerlendiremeyince karşılaşma uzatmaya gitti.
Uzatma periyoduna hücumda oldukça etkili olan Fenerbahçe Doğuş, sahadan 92-86 galip ayrıldı.
- Fenerbahçe Doğuş
- THY Euroleague
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