THY Avrupa Ligi'nde fikstürde 3. sırada yer alan Fenerbahçe Doğuş ile 6. sırada yer alan Olympiakos karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde karşılaşmayı bekleyen milyonlarca basketbolsever, merakla "Fenerbahçe Doğuş - Olympiakos maçı hangi kanalda?, saat kaçta" aramalarını yapıyor. Peki, Fenerbahçe Doğuş - Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar...

FENERBAHÇE DOĞUŞ - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 15 Kasım Çarşamba akşamı (yarın) 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, bu sezon geride kalan 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

Başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli takım, geçen hafta Alman ekibi Brose Bamberg'i deplasmanda 80-57 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde Olympiakos'un da Fenerbahçe Doğuş gibi 4 galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe Doğuş oynadığı son 5 maçta 417 sayı atarken, potasında 340 sayı görmüştür.

Olympiakos oynadığı son 5 maçta 339 sayı atarken, potasında 319 sayı görmüştür.

Fenerbahçe Doğuş - Oyuncu İstatistikleri

Oyuncu Dak. Sayı Rbd Ast Brad Wanamaker 31,5 0,0 0,0 0,0 Kostas Sloukas 29,2 0,0 0,0 0,0 Luigi Datome 28,5 0,0 0,0 0,0 Jan Vesely 26,7 0,0 0,0 0,0 Nicolo Melli 26,5 0,0 0,0 0,0 James Nunnally 19,8 0,0 0,0 0,0 Jason Thompson 17,3 0,0 0,0 0,0 Marko Guduric 14,8 0,0 0,0 0,0 Ahmet Düverioğlu 8,5 0,0 0,0 0,0 Melih Mahmutoğlu 4,8 0,0 0,0 0,0 Sinan Güler 4,0 0,0 0,0 0,0

Olympiakos - Oyuncu İstatistikleri

Oyuncu Dak. Sayı Rbd Ast Georgios Printezis 24,8 11,7 0,0 2,0 Nikola Milutinov 22,8 9,0 0,0 0,0 Janis Strelnieks 22,0 0,0 0,0 0,0 Hollis Thompson 21,0 0,0 0,0 0,0 Kostas Papanikolaou 20,8 6,0 0,0 0,0 Vangelis Mantzaris 20,7 0,0 0,0 0,0 Brian Roberts 20,2 4,6 0,0 0,0 Ioannis Papapetrou 19,7 0,0 0,0 0,0 Jamel McLean 14,2 0,0 0,0 0,0 Dimitrios Agravanis 12,2 0,0 0,0 0,0 Vasilis Toliopoulos 5,0 0,0 0,0 0,0 Georgios Bogris 4,0 0,0 0,0 0,0

Fenerbahçe Doğuş - Olympiakos

Fenerbahçe Doğuş - Olympiakos maçı hangi kanalda

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