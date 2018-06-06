Ali Koç başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Sarı-Lacivertli camiada oluşan sinerjinin izleyeceği ilk maça doğrudan etki edeceği aşikardı.

Uzun yıllardır görülmemiş bu rüzgarın ‘mutlu taraftar’ kitlesi ile sahada nasıl bir fırtınaya dönüştüğünü dün çıplak gözle gördük...

Tabii ki F.Bahçe zaten serinin favorisiydi. Ama açığa çıkan ‘enerji’ oyuncuların da teknik ekibin de işini kolaylaştırdı.

Tüm tribünler, sanki ‘zincirlerini kırmış, uzun yıllardır içlerinde bastırılmış duyguları dışa vuruyordu... Oluşan müthiş atmosfer, sahadaki oyuncular üzerinde de tam tabiriyle ‘doping’ etkisi yaptı.

Taraftarlar, yolunu gözlediği başkana, Obradovic tribünlerde özlediği baskıya ve coşkuya, kısacası Fenerbahçe, kendisini Fenerbahçe yapan değerlere, en önemlisi de ‘sevgi ortamına’ yeniden kavuşmanın coşkusunu yaşıyordu sanki dün... Görülen o ki Kanarya, ‘fabrika ayarlarına’ dönmüş!..

Evet; değişim rüzgarını fırtınaya dönüştüren bir Fenerbahçe Doğuş vardı dün sahada... İlk 3 dakikadaki 12-2’lik, 2. çeyrekteki 10-0’lık seri ile ateşi yakan Sarı-Lacivertliler, 33-12’lik 3. periyotla ortalığı yangın yerine çevirip, ‘doğa dışı’ bir ezici üstünlükle farka koştular. Bu daha serinin ilk maçı... Derenin altından daha çok sular akar. Ancak Fenerbahçe bu sinerji ve enerjiyle ilk adımı attığı şampiyonluk yolunda kupanın kulbunu kolay kolay bırakacağa benzemiyor...

BAŞKANDAN 3'LÜ ŞOV

Fenerbahçe Kulübü’nün yeni Başkanı Ali Koç, dün de Sarı-Lacivertli taraftarların ilgi odağındaydı. Ülker Salonu’nu dolduran taraftarların son çeyrekte farkın iyice açılmasıyla coşması sonrası ayağa kalkan Koç, önce tribünlerin ‘Obradovic’ tezahüratlarına ardından da tüm tribünlerin koro halinde söylediği İzmir marşına eşlik etti. Tribünlerin isteğini kırmayan Başkan Koç, taraftarlara üçlü çektirdi.

TARİHİ GECE

Ülker Salonu dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Ali Koç’un seçilmesi sonrası tüm biletler tükenirken, 14 bin 500 seyirci kapasiteli salon hınca hınç doldu. Fenerbahçeli taraftarlar önce sahaya çıkan takımlarına, ardından coach Zeljko Obradovic ve Ali Koç’a büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TOFAŞ galibiyetinin ardından coach Zeljko Obradovic’i kutlarken bir süre sohbet etti.

2. MAÇ YARIN

Fenerbahçe Doğuş - Tofaş finalinin ikinci buluşması yarın yine Ülker Salonu’nda saat 21.00’de oynanacak. Ardından seri Bursa’ya taşınacak.