Fenerbahçe Doğuş, Turkish Airlines Euroleague'de üst üste 4. kez Final Four'da

- EPA Fenerbahçe Doğuş maçtan sonra Final Four'u kutluyor

Fenerbahçe Doğuş, Turkish Airlines Euroelague'de üst üste 4. kez Final Four'a kaldı.

Basketbolda geçen yılın Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, play-off çeyrek final serisinin 4. maçında deplasmanda Baskonia'yı 92-83 mağlup etti ve seriyi 3-1 kazandı.

Sarı Lacivertliler de en skorer oyuncu 22 sayı ile Guduric oldu.

Melli 21, Kalinic de 13 sayıyla skora katkıda bulunan diğer oyuncuların başını çekti.

Baskonia'da ise Poirier 14, Beaubois 13, Voigtmann da 12 sayıyla oynadı.

Fenerbahçe Doğuş böylece Avrupa basketbolunda CSKA Moskova ve Baskonia'nın ardından üst üste 4. kez Final Four'da oynama hakkı kazanan 3. takım olarak tarihe geçti.

Saro Lacivertilerin coachu Zeljko Obradovic 22 yıllık Euroleague kariyerinde 16 Final Four ve 9 şampiyonluk gördü.

Ancak Obradovic de Fenerbahçe Doğuş'tan önce hiçbir takımı üst üste 4 kez Final Four'a çıkaramamıştı.

Obradovic Fenerbahçe Doğuş'u yine şampiyonluğa taşımayı başarabilirse, kupayı 10. kez ülkesi Sırbistan'da kaldırmış olacak.

- EPA Zeljko Obradovic

Rakip Zalgiris Kaunas

Fenerbahçe Doğuş'un Final-Four'daki rakibi ise Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas oldu.

Zalgiris Kaunas geçen yılın finalisti Olimpiakos'u çeyrek finalde 3-1'le geçti ve Avrupa şampiyonu olduğu 1999'dan bu yana ilk kez Final Four'a kaldı.

Geçmişte Fenerbahçe Doğuş'ta da forma giyen 42 yaşındaki Sarunas Jasikevicius, coach olarak Zalgiris'i Final Four'a çıkararak çok büyük bir başarıya imza attı.

Turkish Airlines Euroelague'de Final Four maçları bu yıl 18-20 Mayıs tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak.

Diğer iki çeyrek final serisinde Cuma günkü 4. maçlar öncesi CSKA Moskova ve Real Madrid, rakipleri Khimki Moskova ve Panathinaikos karşısında serilerde 2-1 önde.

CSKA Moskova ve Real Madrid birer galibiyet daha alırsa adlarını Final Four'a yazdıracak ve Belgrad'da yarı finalde karşı karşıya gelecek

Seride 2-2'lik eşitlik olması halinde ise 5. ve son maç Salı günü oynanacak.

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