Fenerbahçe Doğuş'u 85-80 yenen Real Madrid EuroLeague'de 10'uncu kez şampiyon

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Turkish Airlines EuroLeague'de Fenerbahçe Doğuş şampiyonluk unvanını koruyamadı ve Belgrad'daki finali 85-80 kazanan Real Madrid 10'uncu kez şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe Doğuş, Stark Arena'daki finale yine Wanamaker-Guduric-Kalinic-Ahmet-Vesely beşiyle ve seyircisinin büyük desteğiyle başladı. Ancak daha maçın başında Vesely ve maça çok iyi başlayan Ahmet'in 2 faul alması Sarı Lacivertlilerin oyun planını aksattı.

Sert savunma yapan ve geniş kadrosunu iyi kullanan Real Madrid ilk periyodu 25-17 önde kapattı.

Real Madrid ikinci periyodun başında maç boyu sık sık elde ettiği 8 sayılık farkın ilkini yakaladı. Ancak oyuna giren Melli ve Sloukas'ın arka arkaya bulduğu sayılarla tempo yakalayan Fenerbahçe Doğuş ilk yarıda 40-38 öndeydi.

Maçın gidişatını değiştiren çeyrek

Finalin kaderini belirleyen periyod ise Real Madrid'in 25-15 üstünlük sağladığı üçüncü çeyrek oldu. Özellikle sezon boyu 6,6 sayı ortalamayla oynayan Causeur sadece bu çeyrekte attığı 12 sayı ile Sarı Lacivertlileri yıkan isim oldu.

Melli adeta tek başına Real Madrid'e dirense de İspanyol temsilcisi son periyoda 63-55 önde girdi.

Real Madrid özellikle 19 yaşındaki Sloven yıldızı Doncic ile oyunun kontrolünü elinde tuttu. Sarı Lacivertli taraftarların İtalyan başhakem Luigi Lamonica'ya büyük tepki gösterdikleri maçta fark 22 saniye kala Ali Muhammed'in üçlüğüyle 3'e indi (78-81).

Ancak Causeur iki faul atışını birden kaçırmasına karşın, Thompson'ın aldığı hücum ribaundu ve bulduğu iki sayı ile Real Madrid maça ve finale noktayı koydu. Sahadan 85-80 galip ayrılan Real Madrid, son 4 yılda ikinci, toplamda ise 10'uncu EuroLeague şampiyonluğuna ulaştı.

- Reuters

Tam bir takım performansı sergileyen Real Madrid finalde 12 oyuncusunun 11'inden skor buldu. Causeur 17 sayı, Doncic 15 sayı ve 4 asist, Thompkins de 10 sayı ve 5 ribaund ile oynadı.

Fenerbahçe Doğuş'ta Melli 28 sayı ve 6 ribaund ile kusursuz bir performans sergilemesine karşın mağlubiyeti önleyemedi.

Wanamaker da maçı 14 sayı ve 5 ribaund ile tamamladı. EuroLeague'de sezonun en iyi beşine seçilen Vesely bekleneni veremezken; Nunnally, Guduric ve Thompson hiç katkı yapmadı.

Doncic Final Four tarihinin en genç MVP'si

Real Madrid'in Sloven yıldızı Luka Doncic karşılaşmanın ardından gazeteciler tarafından Final Four'un en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. 19 yaşındaki Doncic bu ödülü kazanan en genç basketbolcu oldu.

Yazın NBA'ye gidip gitmeyeceği merakla beklenen Doncic'in drafta girme kararı alması halinde birinci ya da ikinci sıradan seçilebileceği belirtiliyor.

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