Ligde normal sezonu lider tamamlamayı daha önce garantileyen sarı-lacivertliler, bu sonuçla potada Beşiktaş Sompo Japan'a karşı yakaladığı büyük üstünlüğü devam ettirdi.

Fenerbahçe Doğuş, siyah-beyazlı takım ile ligde yaptığı son 16 maçtan da galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş karşısında ligdeki son yenilgisini 2011-2012 sezonunda yaşamıştı. Fenerbahçe, 9 Mayıs 2012'de yapılan çeyrek final serisi ikinci maçında sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'a 77-74 mağlup olmuştu.

SAHASINDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Fenerbahçe Doğuş, bu sonuçla sahasında üst üste 53. lig maçını kazanarak ulaşılması güç bir seriye imza attı.

Ligde seyircisi önünde son yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor karşısında alan sarı-lacivertli takım, daha sonra oynadığı iç saha maçlarında rakiplerine şans tanımadı.

Ataşehir'de 3,5 yılı aşkın bir süredir kaybetmeyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinde de bu serisini sürdürdü.