Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 30. ve son haftasında normal süresi 83-83 berabere biten maçta, İspanyol ekibi İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya 99-91 yenildi.
Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla normal sezonu 21 galibiyet ve 9 mağlubiyet ile ikinci sırada tamamladı. Play-off iddiasını geçen haftalarda kaybeden İspanyol temsilcisi ise 13. galibiyetini aldı.
Karşılaşmaya Guduric ve Wanamaker'ın sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş karşısında Salin'in etkili oyunuyla basketler bulan Unicaja Malaga, 4. dakikayı 9-4 üstün geçti. Dış atışlardan arka arkaya bulduğu sayılarla farkı açan İspanyol ekibi, ilk çeyreği 22-14 üstün tamamladı.
İkinci çeyrekte de Nedovic ve Waczynski ile üç sayı çizgisinin gerisinden sayılar üreten Unicaja Malaga, 16. dakikanın içinde farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 20-38. Pota altından bulduğu sayılarla Fenerbahçe Doğuş, farkı azaltsa da İspanyol ekibi soyunma odasına 47-36 önde gitti.
İkinci yarıya Vesely ve Nunnally'in sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş, Nunnally ve Sloukas'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla 24. dakikada farkı 5 sayıya kadar indirdi: 44-49. Nedovic'in boyalı alandan kaydettiği sayılarla 27. dakikada farkı yeniden çift (48-58) hanelere çıkartan Unicaja Malaga, final periyoduna da 59-51 önde girdi.
Son çeyreğe Nunnally ve Sloukas'ın dış atışlardan Ahmet Düverioğlu'nun pota altından kaydettiği sayılarla 13-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 34. dakikanın içinde farkı 5 sayıya (64-59) çıkardı. Çabuk toparlanan ve pota altında rakibine üstünlük kuran Unicaja Malaga, 37. dakikanın içinde yeniden öne geçti: 69-70. Sarı-lacivertli ekip, Nunnally'in boyalı alandan kaydettiği sayı ile normal sürenin bitmesine 18 saniye kala yeniden üstünlüğü ele aldı: 81-80. Diaz'ın normal sürenin sona ermesine 7.9 saniye kala üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle İspanyol ekibi, tekrardan üstünlüğü ele geçirdi: 81-83. Son hücumda Nunnanlly'in şutunda potadan dönen topu tamamlayan Sloukas, skora eşitliği getirdi: 83-83. Karşılaşmanın normal süresi bu skorla tamamlandı.
Uzatma bölümünde Augustine'nin pota altından bulduğu basketlerle farkı açan konuk ekip, 43. dakikayı 92-87 üstün geçti. Skor üstünlüğünü koruyan Unicaja Malaga, sahadan 99-91 galip ayrıldı.
31 sayıyla kariyer rekoru kıran Nemanja Nedovic karşılaşmanın en skoreri oldu. 26 sayı atan Kostas Sloukas, Fenerbahçe Doğuş’un skor yükünü çekti.
FENERBAHÇE DOĞUŞ: 91 - UNICAJA MALAGA: 99
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Sreten Radovic (Hırvatistan), Piotr Pastusiak (Polonya), David Romano (İsrail)
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Wanamaker 4, Guduric 4, Nunnally 19, Melli 3, Ahmet Düverioğlu 4, Thompson 1, Sloukas 26, Vesely 14, Kalinic 9, Ali Muhammed, Datome 7
UNICAJA MALAGA: McCallum, Milosavljevic 7, Salin 5, Brooks 7, Okouo 4, Diaz 10, Diez 5, Nedovic 31, Waczynski 18, Augustine 11, Suarez 1
1. PERİYOT: 14-22
DEVRE: 36-47
3. PERİYOT: 51-59
NORMAL SÜRE: 83-83
BEŞ FAULLE OYUNDAN ÇIKAN: 38.49 Vesely (Fenerbahçe Doğuş)
ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİP BASKONIA
Avrupa Ligi'nde oynadığı 30. ve son hafta maçında bir başka İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya uzatma bölümü sonucunda 99-91 yenilen Fenerbahçe Doğuş, normal sezonu 21 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 2. sırada tamamladı.
Baskonia ise son hafta maçında sahasında karşılaştığı Anadolu Efes'e 81-79 mağlup olarak, sezonu 16 galibiyet ve 14 yenilgiyle 7. sırada bitirdi.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek finalde, Fenerbahçe Doğuş ile Baskonia arasındaki eşleşmede ilk iki maç sarı-lacivertli ekibin sahasında oynanacak.
Öte yandan normal sezonu lider tamamlayan CSKA Moskova ise 8. olan Khimki ile play-off çeyrek finalde karşılaşacak.
Çeyrek finaldeki diğer eşleşmeler ise bugün oynanacak maçlardan sonra belli olacak.
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