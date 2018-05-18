Basketbolda final heyecanı. THY Avrupa Ligi Dördlü Finali bu akşam başlıyor. Rakibiyle 1998 yılından bu yana 12 defa karşılaşan Fenerbahçe Doğuş, bu maçlarda sekiz galibiyet elde etti. Peki, Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi? İşte Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas basketbol maçının detayları...

FENERBAHÇE DOĞUŞ - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague Final Four ilk maçında Zalgiris Kaunas ile karşılaşıyor. 18 Mayıs Cuma günü yani bugün TSİ 19:00’da Stark Arena’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 ve beIN Haber kanallarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Daniel Hierrezuelo (İspanya), Sreten Radovic (Hırvatistan) ve Olegs Latisevs (Letonya) hakem üçlüsü düdük çalacak.

KARŞILAŞMA ŞİFRESİZ OLACAK

Turkish Airlines EuroLeague Final Four heyecanı, 18-20 Mayıs't beIN Sports Haber'de şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlanacak. BeIn Sports Haber'e Digitürk üyeleri 83 nolu kanaldan ve Türksat Kablo TV üyeleri 223 nolu kanaldan erişebilecek. Ödemeli TV sistemi kullanmayan Türksat kullanıcıları ise Türksat 4A kanal frekans bilgileri ile kurulum yaparak şifresiz olarak izleyebilecek.

BeIN Sports Haber frekans bilgileri;

123789 MHz Horizontal (yatay)

DVB-S Sembol Oranı 30000 FEC 3/4

İKİNCİ EŞLEŞME İSE REAL MADRİD İLE CSKA MOSKOVA

Final Four’un ikinci eşleşmesinde ise Real Madrid ile CSKA Moskova, 18 Mayıs Cuma günü TSİ 22:00’de karşı karşıya gelecek.

Her iki maçın galibi, 20 Mayıs Pazar günü TSİ 21:00’de Stark Arena’da EuroLeague şampiyonluğu için karşılaşacak. Yarı final karşılaşmalarını mağlup bitiren takımlar ise 20 Mayıs Pazar günü TSİ 18:00’de Stark Arena’da üçüncülük mücadelesine çıkacak.

FENERBAHÇE DOĞUŞ'UN MAÇ ÖNÜ NOTLARI

Zeljko Obradovic, bu sezon EuroLeague’deki ilk beşlerinde 12 farklı oyuncu kullandı ve hiçbir oyuncu tüm karşılaşmalara ilk beşte başlamadı.

Jan Vesely, son dokuz EuroLeague maçının sekizinde çift haneli verimlilik puanı üretti.

James Nunnally, EuroLeague’de kullandığı son 21 serbest atışta da isabet buldu.

Luigi Datome, EuroLeague’de faul çizgisini son 16 ziyaretinde de hata yapmadı.

Nicolo Melli, EuroLeague’de son 11 serbest atışında da başarılı oldu.

Melih Mahmutoğlu’nun faul çizgisinde 10 atışlık bir isabet serisi bulunuyor.

Kostas Sloukas, son sekiz EuroLeague karşılaşmasında da en az bir 3 sayı isabeti kaydetti ve son altı EuroLeague maçının beşinde çift haneli verimlilik puanına ulaştı.

Jan Vesely, bu sezon yakaladığı 16.8 verimlilik puanı ortalamasıyla EuroLeague genelinde altıncı sırada. Çek yıldız, Play-off’ta ortalamasını 19.5’e yükseltti ve bu turda en iyi beşinci isim oldu. Vesely, maç başına 2.5 hücum ribaundu alıyor ve bu alanda beşinci sırada. Vesely, Play-off’ta ise ortalama 4.5 hücum ribaundu aldı ve bu alanda en iyi iki isimden biri oldu.

Kostas Sloukas, EuroLeague’de maç başına 5.5 asist yapıyor ve bu alanda en iyi beşinci oyuncu. Yunan oyun kurucu, Play-off turunda ise 9.0 ortalama yakaladı ve bu alanda en değerli isim oldu.

Brad Wanamaker, maç başına 1.3 top çalma ortalamasıyla EuroLeague genelinde dördüncü.

James Nunnally, ortalama %56.1 ile üç sayılık atış kullanıyor ve bu alanda EuroLeague’in en iyi ikinci oyuncusu.

Ahmet Düverioğlu %68.8 iki sayı yüzdesiyle EuroLeague’de lider, Marko Guduric ise %67.1 ile dördüncü sırada yer alıyor.

Nicolo Melli, Play-off’ta %75 ile üç sayılık atış kullandı ve bu alanda en değerli ikinci isim oldu.

Marko Guduric ise EuroLeague Play-off’larında maç başına 2.3 üç sayılık atış isabeti bularak üçüncü sırada yer aldı.

James Nunnally, EuroLeague kariyerinde %50.98’lik üç sayılık isabet yüzdesi yakalamış durumda ve bu alanda en iyi ikinci isim.

Luigi Datome, maç başına %90.87’lik faul yüzdesiyle EuroLeague tarihinin en iyi altıncı ismi.

Kostas Sloukas, Baskonia serisinde toplamda 36 asist yaparak Play-off rekorunu eline geçirdi.

Jan Vesely, Baskonia Play-off serisinde 18 hücum ribandu alarak –Othello Hunter ile birlikte- EuroLeague Play-off rekorunu kırdı.

Jan Vesely’nin Final Four kariyerinde 44 ribaundu var. Başarılı oyuncu, Final Four’da iki ribaund daha alması halinde adını Final Four’un en iyi 10 oyuncusu arasına yazdıracak.

ZALGİRİS KAUNAS HAKKINDA

Avrupa basketbolunun en önemli ekol ülkelerinden biri olan Litvanya’yı temsil eden Zalgiris Kaunas, Lietuvos Rytas ile birlikte bu görevi yakın dönemde en istikrarlı şekilde yerine getiren ekip olarak dikkat çekiyor. 30 kez Litvanya Ligi, 5 Sovyet Ligi, 5 Baltık Ligi, 7 Litvanya Kupası şampiyonlukları bulunan Zalgiris, uluslararası alanda ise 1 Euroleague (1999), 1 Saporta Kupası (1998) ve 1 Kıtalararası Kupa şampiyonlukları (1986) elde etti.

Sezon Geneli Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Doğuş – Zalgiris Kaunas):

Sayı: 81.6 – 81.8

Hücum Ribaundu: 9.7 – 9.6

Savunma Ribaundu: 22.6 – 23.7

Toplam Ribaund: 32.3 – 33.3

Asist: 19.4 – 19.5

Top Çalma: 6.2 – 5.8

Blok: 2.8 – 1.9

2 Sayı Yüzdesi: %53.9 - %54.3

3 Sayı Yüzdesi: %42.2 - %42.4

SA Yüzdesi: %79.5 - %77.8

Verimlilik: 95.3 – 91.5

Sezon Geneli Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Doğuş – Zalgiris Kaunas):

Sayı: 76.1 – 80.1

Hücum Ribaundu: 10.4 – 10.5

Savunma Ribaundu: 19.9 – 20.3

Toplam Ribaund: 30.3 – 30.8

Asist: 16.6 – 18.4

Top Çalma: 6.0 – 6.7

Blok: 2.2 – 3.3

2 Sayı Yüzdesi: %51.9 - %50.6

3 Sayı Yüzdesi: %35.7 - %36.2

SA Yüzdesi: %76.4 - %78.1

Verimlilik: 79.8 – 88.6

Sezon Geneli İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Doğuş – Zalgiris Kaunas):

Sayı: Vesely 12.9, Wanamaker 11.3, Sloukas 10.0 / Pangos 12.7, Jankunas 11.4, Davies 9.4

Ribaund: Vesely 5.2, Melli 5.0 / Jankunas 4.9

Asist: Sloukas 5.5, Wanamaker 3.8 / Pangos 6.0, Micic 4.2

Top Çalma: Wanamaker 1.3 / Micic 0.9

Blok: Vesely 0.8, Thompson 0.6, Datome 0.5 / Ulanovas 0.4, White 0.4, Davies 0.4

2 Sayı %: Ahmet %68.8,Guduric %67.1, Vesely %62.4 / Kavaliauskas %61.7, Jankunas %59.7, Davies %58.8

3 Sayı %: Nunnally %56.1, A.Muhammed %46.4, Guduric %46.3 / Ulanovas %47.5, Pangos %47.1, Milaknis %45.4

S.Atış %: Sloukas %92.4, Datome %91.3, Nunnally %89.7 / Davies %86.1, Jankunas %83.0, Ulanovas %78.3

Verimlilik: Vesely 16.8, Sloukas 13.0, Wanamaker 12.7 / Pangos 14.1, Jankunas 13.9, Ulanovas 11.2

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR

Fenerbahçe Doğuş, rakibiyle 1998 yılından bu yana 12 defa karşılaştı ve bu maçlarda sekiz galibiyet elde etti.

Bu sezon oynanan karşılaşmalarda ise gülen taraf misafir takımlar oldu. İstanbul’daki mücadeleyi Zalgiris 89-90 kazanırken, Kaunas’ın ev sahipliği yaptığı karşılaşmayı ise Fenerbahçe Doğuş 78-85 galip bitirdi.

2017-18 Zalgiris Kaunas 78-85 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 Fenerbahçe Doğuş 89-90 Zalgiris Kaunas

2016-17 Zalgiris Kaunas 67 – 76 Fenerbahçe

2016-17 Fenerbahçe 82 – 68 Zalgiris Kaunas

2010-11 Zalgiris Kaunas 85 – 84 Fenerbahçe Ülker

2010-11 Fenerbahçe Ülker 80 – 72 Zalgiris Kaunas

2009-10 Fenerbahçe Ülker 68 – 76 Zalgiris

2009-10 Zalgiris 78 – 84 Fenerbahçe Ülker

2006-07 Zalgiris 70 – 83 Fenerbahçe Ülker

2006-07 Fenerbahçe Ülker 84 – 75 Zalgiris

1998-99 Zalgiris Kaunas 64-59 Fenerbahçe

1998-99 Fenerbahçe 99-84 Zalgiris Kaunas